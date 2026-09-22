Temas del día de EFE España del miércoles 23 de septiembre de 2026

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SOCIEDAD INMIGRACIÓN

Ceuta - En coincidencia con las elecciones legislativas en Marruecos y los llamamientos en redes sociales a una nueva entrada masiva de migrantes en Ceuta, el Ministerio del Interior ha reforzado la seguridad en las fronteras de esta ciudad autónoma y de Melilla.

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Madrid - La gestión de la crisis migratoria vuelve a centrar los debates en el Pleno Congreso con una nueva ofensiva del PP y Vox que plantean hasta siete preguntas y dos interpelaciones en una sesión de control al Gobierno en la que no estará el presidente, Pedro Sánchez, que asiste en Nueva York en la Asamblea General de la ONU.

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GUERRA COMERCIAL

Madrid - El vicepresidente y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, comparece en la Comisión de Economía del Congreso para informar sobre el 'Plan de respuesta y relanzamiento comercial' puesto en marcha para proteger a los sectores afectados por los aranceles de Estados Unidos a la Unión Europea (UE).

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EXPLOTACIÓN SEXUAL

Madrid - En el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas, que se conmemora cada 23 de septiembre, instituciones y organizaciones convocan actos en distintos puntos para reclamar medidas de protección a las víctimas, en un momento en el que el foco está en Ceuta y en la situación de las mujeres y niñas que llegaron a la ciudad autónoma a finales de julio.

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TRIBUNALES INMIGRACIÓN

Las Palmas de Gran Canaria - La Audiencia de Las Palmas juzga a 'Mastermind', un ciudadano de Bangladés para el que se piden ocho años de cárcel, acusado de dirigir desde Mauritania una red de tráfico de inmigrantes que facilitaba la llegada en cayuco a Canarias de ciudadanos bangladesíes y pakistaníes a los que cobraba 13.000 euros.

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ECOLOGISTAS TRIBUNALES

València - Comienza el juicio a once activistas de Greenpeace por una protesta en el Puerto de Sagunto contra un buque cargado de gas en 2021 y para los que el Ministerio Fiscal solicita cinco años de cárcel por un delito de desórdenes públicos agravados, petición que la organización ecologista considera una de las mayores condenas que se han solicitado nunca por ejercer activismo ambiental.

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UNIVERSIDAD PROFESORADO

Madrid - El nuevo decreto que prepara el Gobierno para elevar las exigencias del profesorado doctor en las titulaciones de grado y máster no solo pondrá en entredicho a algunas universidades privadas de reciente creación, también a otras más consolidadas e incluso podría afectar a alguna pública como la Universitat Rovira i Virgili.

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(Texto a las 7:30. 768 palabras)

PERIODISMO BOSNIA

Barcelona - El periodista Ezio Gavazzeni, uno de los impulsores de las investigaciones sobre el negocio turístico que llevaba a adinerados amantes de las armas a Saravejo a asesinar civiles, advierte de que algo similar podría pasar actualmente en "guerras olvidadas", en una entrevista con EFE por su libro 'Safaris humanos'. Paula Padilla

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FESTIVAL SAN SEBASTIÁN

San Sebastián - Brad Pitt es este miércoles la estrella del Festival de San Sebastián con su película 'En el corazón de la bestia', en una jornada en la que también se presentarán 'El debut' de Jesse Eisenberg y 'Growth of the soil' de Hans Petter Moland, además de la miniserie 'Más allá de la sociedad' de J.A. Bayona.

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AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

09:00h.- Madrid.- CONGRESO PLENO.- Pleno del Congreso de los Diputados que comienza con la sesión de control al Gobierno. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio) (Directo)

09:30h.- Cartagena (Murcia).- SOCIEDAD INMIGRACIÓN.- La Asamblea Regional de Murcia debate una moción del grupo mixto sobre la declaración del presidente Pedro Sánchez como persona non grata en esta comunidad, y otra de Vox sobre el refuerzo de la operatividad de la Guardia Civil frente al narcotráfico y el tráfico de personas en la cosa murciana. Asamblea Regional. (Texto)

11:00h.- Madrid.- PARTIDOS PP.- El expresidente José María Aznar inaugura el Campus FAES 2026, bajo el título 'América Latina en transformación: consecuencias para la Unión Europea'. C/Fortuny 53. (Texto) (Foto) (Vídeo)

19:15h.- Madrid.- TEATRO REAL.- El rey preside la inauguración de la temporada 2026/27 del Teatro Real Teatro Real. Plaza Isabel II. (Texto) (Foto) (Vídeo)

ECONOMÍA

Madrid.- PRECIO SUELO.- El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana publica la estadística de precios del suelo del segundo trimestre de 2026.

09:30h.- Valladolid.- FISCALIDAD AIREF.- La presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF), Inés Olóndriz, participa en el Foro Económico del diario El Norte de Castilla. Hotel Vincci Frontaura. Paseo Zorrilla, 332. (Texto) (Foto)

09:40h.- Madrid.- FORO FORBES.- El presidente del Círculo de Empresarios, Juan María Nin, participa en el Forbes Economic Summit 2026. Clausura la subgobernadora del Banco de España, Soledad Núñez (13:10 h.). Forbes House. C/ Amador de los Ríos, 5

10:30h.- Madrid.- TRANSPORTE VIAJEROS.- Feria Internacional del Autobús y el Autocar 2026 'Rentabilidad y mantenimiento eficiente de las flotas del transporte de viajeros y mercancías'. Pabellón 7 de IFEMA.

--:--h.- Madrid.- GUERRA COMERCIAL.- El vicepresidente y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, interviene en la Comisión de Economía del Congreso para informar sobre el Plan de Respuesta y Relanzamiento Comercial. (Al finalizar el pleno). (Texto) (Foto) (Vídeo)

JUSTICIA Y SEGURIDAD

09:00h.- Madrid.- SOCIEDAD INMIGRACIÓN.- El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la ministra de Defensa, Margarita Robles, responden las preguntas e interpelaciones de la oposición sobre su gestión en la crisis migratoria en Ceuta en la sesión de control al Gobierno en el Congreso. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

09:30h.- Catarroja (Valencia).- DANA JUSTICIA.- El secretario autonómico de Infraestructuras y Transportes de la Generalitat, Francisco Javier Sendra, una de las personas que habló la tarde de la dana con el entonces president de la Generalitat, Carlos Mazón, declara como testigo en la causa penal por la gestión de las inundaciones. Juzgados. (Texto)

09:30h.- Oviedo.- JUICIO GRAFITEROS.- Dos jóvenes se enfrentan a penas de tres años de cárcel como presuntos autores la múltiples grafitis en vagones de tren que Renfe tenía estacionados en distintas estaciones asturianas y que ocasionaron daños cifrados en más de 60.000 euros. Sección penal del Tribunal de Instancia de Oviedo.

09:30h.- València.- ECOLOGISTAS TRIBUNALES.- Juicio a once activistas de Greenpeace por una protesta en el Puerto de Sagunto contra un buque cargado de gas en 2021. Ciudad de la Justicia. (Texto) (Foto)

10:00h.- Madrid.- JUICIO LEZO.- La Audiencia Nacional reanuda el primer juicio del caso de corrupción Lezo relacionado con el PP, centrado en las presuntas irregularidades en la compra de Inassa en 2001 por Canal de Isabel II con las declaraciones de funcionarios de la Agencia Tributaria y de la intervención General de la Administración del Estado. C/ García Gutiérrez.

11:15h.- Madrid.- ESPAÑA VENEZUELA.- El ciudadano hispano-venezolano Alberto Isaac Pérez Levy, presidente de la Asociación Civil Venezolanos en España, denunciará en una comparecencia a las puertas de la Audiencia Nacional una campaña de hostigamiento contra él de la Justicia venezolana antes de su comparecencia ante el juez José Luis Calama en relación a una reclamación de Venezuela para su extradición. Audiencia Nacional. C/ García Gutiérrez. (Texto)

12:30h.- Las Palmas de Gran Canaria.- TRIBUNALES INMIGRACIÓN.- La Audiencia de Las Palmas juzga a 'Mastermind', un ciudadano de Bangladés para el que se piden ocho años de cárcel, acusado de dirigir desde Mauritania una red de tráfico de inmigrantes. Audiencia de Las Palmas. (Texto) (Foto)

--:--h.-Madrid.- SEGURIDAD VIAL.- La Comisión sobre Seguridad Vial del Congreso debate varias proposiciones no de ley. (Al finalizar el pleno)

SOCIEDAD

--:--.- EXPLOTACIÓN SEXUAL.- En el Día Internacional contra la Trata de Personas y la Explotación Sexual, diferentes instituciones y organizaciones llevan a cabo la lectura de un manifiesto y convocan concentraciones en varios puntos del país.

07:30h.- Madrid.- DESHAUCIO MADRID.- Desahucio de un anciana de 87 años en el distrito de Retiro. Calle Sainz de Baranda, 46. (Texto)

09:00h.- Barcelona.- EDUCACIÓN CATALUÑA.- El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, comparece ante el pleno del Parlament para informar sobre las pruebas del informe PISA. Parlament. (Texto) (Foto)

09:30h.- Madrid.- DÍA FARMACÉUTICO.- Exresponsables del Ministerio de Sanidad, representantes de pacientes, médicos, industria y distribución farmacéutica participan en la 'Jornada Día Mundial del Farmacéutico sobre el Valor de la Farmacia: una perspectiva social y sanitaria'. C/ Huertas, 73.

10:00h.- Palma.- SOCIEDAD INMIGRACIÓN.- Presentación del informe sobre inmigración y políticas públicas del Consejo Económico y Social, antes de una mesa redonda sobre la situación de Baleares. Caixaforum. (Texto) (Foto) (Vídeo)

10:30h.- Madrid.- SALUD IA.- Google celebra la jornada 'La oportunidad de la IA para la salud'. Torre Picasso.

10:30h.- València.- INCENDIOS FORESTALES.- El conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, comparece en Les Corts Valencianes para informar de la gestión de los incendios forestales de Segorbe (Castellón) y El Saler (València) de este verano. Palau de Les Corts. (Texto)

10:45h.- Madrid.- SERVICIOS FUNERARIOS.- Segunda jornada de la V Edición del Observatorio de los Servicios Funerarios. Ateneo de Madrid. C/ Prado, 21.

11:00h.- Madrid.- DISCAPACIDAD EMPLEO.- El INE publica la 'Estadística de Discapacidad y Mercado Laboral: Salarios Año 2024'. INE.

12:00h.- Madrid.- MÉDICOS ESTUDIO.- La Organización Médica Colegial presenta el estudio 'La mortalidad de los médicos en España: Análisis de las causas de muerte durante el periodo 2003-2022', que compara las causas de defunción en este colectivo con las de la población general. Plaza de Las Cortes, 11. (Texto)

12:30h.- Madrid.- INCENDIOS FORESTALES.- El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publica el avance de resultados del estudio 'Protección Civil (IV)', centrado en la gestión de los incendios forestales, que ya han arrasado en España lo que va de año más de 296.815 hectáreas, unas 3,4 veces más que la media anual del país desde 2006.

12:30h.- Madrid.- PERSONAS SORDAS.- La Confederación Española de Familias de Personas Sordas presenta la campaña 'Que lo escuche todo el mundo'. Círculo Bellas Artes. C/ Alcalá, 42.

16:00h.- Madrid.- CONGRESO IGUALDAD.- Sesión de la comisión de Igualdad del Congreso para debatir sobre la solicitud de prórroga de los trabajos de la subcomisión relativa a la lucha contra los discursos de odio.

19:00h.- Madrid.- SISTEMA EDUCATIVO.- Presentación de la 12 edición de Indicadores comentados sobre el estado del sistema educativo español, que organiza la Fundación Europea Sociedad y Educación junto a la Fundación Ramón Areces. C/ Vitruvio, 5.

19:00h.- Barcelona.- FIESTAS MERCÈ.- El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, preside el acto de lectura del pregón de las Festes de la Mercè 2026. Ayuntamiento de Barcelona. (Texto)

CULTURA Y TENDENCIAS

Madrid.- PREMIO TEATRO.- El jurado falla el Premio Nacional de Teatro 2026 que dará conocer el Ministerio de Cultura. (Texto)

10:30h.- San Sebastián.- FESTIVAL SAN SEBASTIÁN.- Rueda de prensa de la película 'Último adiós' de Koldo Almandoz que se proyecta fuera de concurso en la 74 edición del Festival de San Sebastián. (Photocall 10:00h). Kursaal. (Texto) (Foto)

11:00h.- Madrid.- DANZA ESTRENO.- La bailaora y directora del Centro Danza Matadero María Pagés presenta junto El Arbi El Harti su último espectáculo 'Bilbao Square' con el que narra su legado sentimental. Nave 16 Matadero.

12:00h.- Madrid.- MÚSICA MUSEOS.- El Ministerio de Cultura y Acción Cultural Española (AC/E) presentan la décima edición de ‘MusaE. Música en los Museos Estatales’. Museo Nacional de Artes Decorativas. C/ Montalbán, 12.

12:30h.- San Sebastián.- FESTIVAL SAN SEBASTIÁN.- Rueda de prensa de la película 'En el corazón de la bestia' de David Ayer protagonizada por Brad Pritt, que se presenta fuera de concurso en la Sección Oficial del 74 Festival de Cine de San Sebastián. (Photocall 12:00h.). Kursaal. (Texto) (Foto)

13:35h.- San Sebastián.- FESTIVAL SAN SEBASTIÁN.- Rueda de prensa de la película 'El debut' de Jesse Eisenberg que se presenta a concurso en la Sección Oficial de la 74 edición del Festival de Cine de San Sebastián. (Photocall 13:05h). Kursaal. (Texto) (Foto)

14:35h.- San Sebastián.- FESTIVAL SAN SEBASTIÁN.- Rueda de prensa de presentación de la serie 'Más allá de la sociedad' de Juan Antonio Bayona y Carlos Torres que se presenta fuera de concurso en la Sección Oficial de la 74 edición del Festival de Cine de San Sebastián. Kursaal. (Texto) (Foto)

17:00h.- Madrid.- ARDE BOGOTÁ.- Salen a la venta exclusivamente de manera física las entradas de la nueva gira de Arde Bogotá, 'Hervideros Vibra Mahou’. Sala La Riviera. (Texto)

18:00h.- Logroño.- TOROS LOGROÑO.- Cuarta y última corrida de toros de la feria de San Mateo de Logroño con reses de Fuente Ymbro para los diestros Daniel Luque, Borja Jiménez y Diego San Román. Plaza de toros. (Texto) (Foto)

18:40h.- San Sebastián.- FESTIVAL SAN SEBASTIÁN.- Rueda de prensa de la película 'Growth of the soil' de Hans Petter Moland que se presenta a concurso en la Sección Oficial del 74 Festival de Cine de San Sebastián. (Texto) (Foto)

19:00h.- Madrid.- PAU CASALS.- El Instituto Cervantes acoge en Madrid la presentación del programa de la conmemoración del 150 aniversario del nacimiento del músico Pau Casals. C/ Barquillo, 4. (Foto)

EFE

slp/jls

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