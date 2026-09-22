Sánchez pide una "respuesta global" a la IA y avisa a "tecnoligarcas": "Por encima de su negocio están nuestros hijos"

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido una "respuesta global" de "gobiernos, empresas, educadores y familias" frente a los "riesgos" de la inteligencia artificial y ha cargado contra un "pequeño grupo de tecnoligarcas" para advertir de que "por encima de su negocio están nuestros hijos e hijas".

"Concentra poder, riqueza, moldea valores y también preferencias", ha aseverado en el Diálogo de Alto Nivel bajo el nombre 'Proteger los derechos de la infancia frente a la Inteligencia Artificial: coalición por los derechos de los niños y su protección en la era de la IA como instrumento operativo', celebrado este martes en la sede de Naciones Unidas.

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El líder del Ejecutivo ha insistido en que esta tecnología "agrava problemas que tienen que ver con el ciberacoso, con el odio, con los delitos sexuales, con la pérdida de privacidad, con la ansiedad y con la soledad", y ha rechazado que estas empresas puedan "privatizar los beneficios y socializar los costes".

Sánchez ha emulado la película de Stanley Kubrick '2001. Odisea en el espacio', en la que HAL, un ordenador creado para ayudar a seres humanos "un día se niega a obedecer" para alertar de que "toca" decirla a la IA: "Lo siento, me temo que no podemos permitirte hacer eso", en referencia a la frase que repite la computadora en el largometraje.

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"No sin límites, no sin normas, no sin proteger aquello que nos hace humanos", ha continuado el presidente, que también ha elogiado los avances que permitirá la IA a la hora de "curar enfermedades", "mejorar la educación" o "acelerar descubrimientos", pero con la "obligación" de "prestar atención" cuando los "riesgos" de esta tecnología "afectan a quienes tienen menos herramientas para defenderse".

Para contextualizar "la gravedad del desafía", Sánchez ha afirmado que "los menores europeos" pasan "hasta seis horas al día frente a una pantalla". "Uno de cada tres adolescentes reconoce encontrarse regularmente con contenidos inapropiados", ha relatado, apelando a la caída "generalizada del rendimiento educativo" en el último Informe PISA elaborado por la OCDE.

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También ha afirmado de un dato "estremecedor" en cuanto al "material de abuso sexual infantil generado mediante inteligencia artificial" que "ha pasado de unos 5.000 casos detectados en 2023" a "1,3 millones en 2025".

Por ello, ha destacado los resultados "tangibles" del diálogo sobre la gobernanza de la inteligencia artificial que se aprobó el año pasado en la Asamblea General de naciones Unidas cuando se lanzó el "panel internacional de expertos" sobre la IA inspirados por los casos de Francia y Australia, con cuyos líderes ha compartido mesa el jefe del Ejecutivo durante su intervención.

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En este sentido, ha destacado la ley impulsada por el Gobierno de España para fijar en los 16 años la edad mínima para acceder a las redes sociales y establecer controles parentales que se activan automáticamente, y ha ensalzado el sistema efectivo de verificación basado en la cartera europea digital desarrollado por España.

Sánchez ha agradecido a la Comisión Europea la prohibición de "deepfake sexuales no consentidas" y del "material de abuso sexual infantil generado mediante inteligencia artificial" que se ha incluido en al ley europea de sobre la IA. " El presidente ha concluido asegurando que "la inteligencia artificial debe trabajar para la humanidad" y "nunca al contrario", ha concluido.

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