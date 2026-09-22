Espana agencias

Sánchez pide una "respuesta global" a la IA y avisa a "tecnoligarcas": "Por encima de su negocio están nuestros hijos"

Imagen 4Y35RVCEF5CKLH3BILPP7B7CSQ
Guardar

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido una "respuesta global" de "gobiernos, empresas, educadores y familias" frente a los "riesgos" de la inteligencia artificial y ha cargado contra un "pequeño grupo de tecnoligarcas" para advertir de que "por encima de su negocio están nuestros hijos e hijas".

"Concentra poder, riqueza, moldea valores y también preferencias", ha aseverado en el Diálogo de Alto Nivel bajo el nombre 'Proteger los derechos de la infancia frente a la Inteligencia Artificial: coalición por los derechos de los niños y su protección en la era de la IA como instrumento operativo', celebrado este martes en la sede de Naciones Unidas.

PUBLICIDAD

El líder del Ejecutivo ha insistido en que esta tecnología "agrava problemas que tienen que ver con el ciberacoso, con el odio, con los delitos sexuales, con la pérdida de privacidad, con la ansiedad y con la soledad", y ha rechazado que estas empresas puedan "privatizar los beneficios y socializar los costes".

Sánchez ha emulado la película de Stanley Kubrick '2001. Odisea en el espacio', en la que HAL, un ordenador creado para ayudar a seres humanos "un día se niega a obedecer" para alertar de que "toca" decirla a la IA: "Lo siento, me temo que no podemos permitirte hacer eso", en referencia a la frase que repite la computadora en el largometraje.

PUBLICIDAD

"No sin límites, no sin normas, no sin proteger aquello que nos hace humanos", ha continuado el presidente, que también ha elogiado los avances que permitirá la IA a la hora de "curar enfermedades", "mejorar la educación" o "acelerar descubrimientos", pero con la "obligación" de "prestar atención" cuando los "riesgos" de esta tecnología "afectan a quienes tienen menos herramientas para defenderse".

Para contextualizar "la gravedad del desafía", Sánchez ha afirmado que "los menores europeos" pasan "hasta seis horas al día frente a una pantalla". "Uno de cada tres adolescentes reconoce encontrarse regularmente con contenidos inapropiados", ha relatado, apelando a la caída "generalizada del rendimiento educativo" en el último Informe PISA elaborado por la OCDE.

También ha afirmado de un dato "estremecedor" en cuanto al "material de abuso sexual infantil generado mediante inteligencia artificial" que "ha pasado de unos 5.000 casos detectados en 2023" a "1,3 millones en 2025".

Por ello, ha destacado los resultados "tangibles" del diálogo sobre la gobernanza de la inteligencia artificial que se aprobó el año pasado en la Asamblea General de naciones Unidas cuando se lanzó el "panel internacional de expertos" sobre la IA inspirados por los casos de Francia y Australia, con cuyos líderes ha compartido mesa el jefe del Ejecutivo durante su intervención.

En este sentido, ha destacado la ley impulsada por el Gobierno de España para fijar en los 16 años la edad mínima para acceder a las redes sociales y establecer controles parentales que se activan automáticamente, y ha ensalzado el sistema efectivo de verificación basado en la cartera europea digital desarrollado por España.

Sánchez ha agradecido a la Comisión Europea la prohibición de "deepfake sexuales no consentidas" y del "material de abuso sexual infantil generado mediante inteligencia artificial" que se ha incluido en al ley europea de sobre la IA. " El presidente ha concluido asegurando que "la inteligencia artificial debe trabajar para la humanidad" y "nunca al contrario", ha concluido.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Eurojackpot: esta es la combinación ganadora del sorteo de este martes 22 de septiembre

Como cada martes, aquí están los resultados del sorteo de Eurojackpot, dados a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

Eurojackpot: esta es la combinación ganadora del sorteo de este martes 22 de septiembre

Resultados de Euromillones: ganadores y números premiados

Como cada martes, aquí están los resultados del sorteo, dados a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

Resultados de Euromillones: ganadores y números premiados

Bonoloto: comprobar resultado del sorteo del martes 22 de septiembre de 2026

Conoce cuáles fueron los números ganadores del último sorteo de este sorteo, llevado a cabo este martes

Bonoloto: comprobar resultado del sorteo del martes 22 de septiembre de 2026

Quedan siete días para ver en Prime Video la película de Martin Scorsese que le dio su único triunfo en los Oscar: “Actores de primera y un guion brillante”

La cinta abandonará la plataforma el próximo 29 de septiembre

Quedan siete días para ver en Prime Video la película de Martin Scorsese que le dio su único triunfo en los Oscar: “Actores de primera y un guion brillante”

Tres carreras y ningún diploma: todos los estudios universitarios que David Broncano abandonó por la televisión

El presentador de ‘La Revuelta’ se ha matriculado en hasta tres grados distintos y llegó hasta tercero de Publicidad en Madrid

Tres carreras y ningún diploma: todos los estudios universitarios que David Broncano abandonó por la televisión
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Detenido en Alemania Simon Verhoeven, uno de los “gestores ejecutivos” del caso Plus Ultra

Detenido en Alemania Simon Verhoeven, uno de los “gestores ejecutivos” del caso Plus Ultra

Susana Capdevilla, abogada: “El abandono de hogar no es delito, el de familia sí”

Interior inicia los trámites para ampliar el espigón de El Tarajal y reforzar la frontera marítima con Marruecos

La Fiscalía archiva la denuncia contra Pilar Rahola y descarta un delito de odio en su defensa de Israel

Máximo Sant, experto en automovilismo: “¿Los compradores de coches somos tontos? A veces parece que sí”

ECONOMÍA

Los deportistas profesionales podrán sumar a su jubilación los años trabajados antes de 2003: el Gobierno corrige un vacío legal que recortó sus pensiones

Los deportistas profesionales podrán sumar a su jubilación los años trabajados antes de 2003: el Gobierno corrige un vacío legal que recortó sus pensiones

Victoria de Amancio Ortega por el restaurante donde comieron Mick Jagger y Elizabeth Taylor: el Supremo británico le da la razón

Llega el otoño y sube la calefacción: la tarifa regulada de gas podría encarecerse hasta 310 euros más al año a partir de octubre, según la OCU

El Gobierno alerta de un nuevo fraude: SMS falsos que suplantan a la Seguridad Social para robar datos bancarios

Hasta 900.000 euros de multa por incumplir las normas de vivienda en Cataluña: crece “el miedo” entre los caseros

DEPORTES

Dana White desmiente las acusaciones de Topuria sobre los guantes de Gaethje en la Casa Blanca: “Había inspectores viendo cómo se ponía las vendas y las guantillas”

Dana White desmiente las acusaciones de Topuria sobre los guantes de Gaethje en la Casa Blanca: “Había inspectores viendo cómo se ponía las vendas y las guantillas”

El camino de España para conseguir la séptima ensaladera: Austria será su primer rival en cuartos de la Copa Davis

Chema Andrés, el niño bonito del Brighton al que comparan con Rodri y acapara la atención de la Premier League

El Real Madrid carga contra Javier Tebas y sus últimas declaraciones: “Es especialmente grave e incomprensible”

El parón de selecciones da a Mourinho tiempo para seguir ajustando los detalles del equipo después de un derbi marcado por la polémica arbitral