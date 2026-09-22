PNV y Junts rechazan el Estatuto Marco y plantean la retirada de la normativa

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Madrid, 22 sep (EFE).- Los grupos parlamentarios PNV y Junts han rechazado este martes el Estatuto Marco y han planteado que se retire o reinicie la totalidad del texto en el pleno del Congreso, donde se ha debatido una moción relacionada con este proyecto de ley, que se votará mañana.

A principios de septiembre, el Consejo de Ministros aprobó el nuevo Estatuto Marco, texto que sustituye al de 2003, y ahora se encuentra en su fase parlamentaria y se enfrenta a las reivindicaciones por parte de los sindicatos médicos, que han convocado una huelga indefinida para el próximo 28 de octubre.

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A propuesta de la diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido, se ha debatido en el pleno del Congreso una moción sobre la reforma del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, en particular en lo relativo a la actualización de la clasificación profesional y retributiva del personal sanitario de formación profesional y del personal de gestión y servicios.

Además, también incluía propuestas como la reforma del sistema de carrera profesional y la financiación necesaria para garantizar su aplicación en el conjunto del Sistema Nacional de Salud.

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Anteriormente, la diputada interpeló en el Congreso a la ministra de Sanidad, Mónica García, sobre esta cuestión con el objetivo, ha asegurado en el pleno, de "visibilizar a estos colectivos, denunciar su situación y, de alguna manera, comprometer a esta Cámara en el apoyo a las medidas que requieren, para tener el tratamiento justo y coherente a las funciones que han ido asumiendo".

El diputado del PNV, Joseba Andoni Agirretxea, ha explicado que su grupo ha presentado una enmienda a la moción que plantea retirar el proyecto y volver a reiniciar su elaboración desde la negociación y el consenso entre todas las partes implicadas.

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Agirretxea ha insistido en que hay cuestiones que siguen sin estar "suficientemente resueltas, como la ausencia de una memoria económica que permita conocer el coste real de las medidas y garantizar su financiación, así como la necesidad de respetar las competencias de las comunidades autónomas en la organización y gestión de sus servicios sanitarios".

En cuanto a Junts, su diputada Pilar Calvo ha añadido que su respuesta es una enmienda a la totalidad de la normativa y que el Ministerio de Sanidad ha generado una situación de confrontación por la que ya no es un "proyecto viable".

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La diputada del PP, María Lourdes Ramírez, ha pedido la dimisión de la ministra de Sanidad y ha criticado que traslade la negociación y el consenso que fue "incapaz de alcanzar" al Congreso. Además, ha exigido que el Gobierno convoque elecciones.

"¿Cómo tiene el cuajo de presentar, como fruto de un diálogo, el texto que provoca una huelga indefinida antes de iniciar su tramitación parlamentaria?", ha preguntado en su intervención.

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El PSOE ha reconocido que este proyecto de ley es "la mejor fórmula para reconocer de una vez a todo el personal ahora mal clasificado y garantizar mejores condiciones laborales", mientras que ERC ha expresado su deseo de "más derechos laborales", pero también "más autogobierno". EFE