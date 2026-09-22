Espana agencias

Pablo López llevará su gira Hibakusha a Barcelona, València y Madrid en mayo de 2027

Guardar

Barcelona, 22 sep (EFE).- El músico malagueño Pablo López llevará el Hibakusha Tour, gira en la que presentará su recién estrenado disco 'El Cuatro', a Barcelona, València y Madrid en mayo de 2027.

Con este tour, Pablo López abre una nueva etapa artística en la que sus nuevas canciones convivirán con los grandes éxitos que han construido su carrera.

PUBLICIDAD

Como ha anunciado la promotora Eternidad Eventos, el público podrá disfrutar de un espectáculo concebido especialmente para el directo, en el que López y su banda recorrerán sus nuevas composiciones de 'El Cuatro', primer disco en seis años, y reinterpretarán los temas más emblemáticos de su repertorio.

Hibakusha Tour comenzará el 21 de mayo en el Palau Sant Jordi de Barcelona, continuará el 27 de mayo en el Roig Arena de València y llegará el 31 de mayo al Movistar Arena de Madrid.

PUBLICIDAD

Tres conciertos con identidad propia en los que la voz, el piano, la banda y la fuerza del directo del cantante serán los grandes protagonistas.

Las entradas saldrán a la venta el miércoles 30 de septiembre a las 17:00 horas en la web de la promotora. EFE

gcm/gb/oli

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Susana Capdevilla, abogada: “El abandono de hogar no es delito, el de familia sí”

La letrada aclara qué obligaciones económicas y de cuidado pueden mantenerse tras una separación

Susana Capdevilla, abogada: “El abandono de hogar no es delito, el de familia sí”

Se buscan voluntarios para cuidar conejos y proteger el monte en la finca donde Pedro Sánchez se reunió con sus ministros

Solo hay seis plazas disponibles para esta estancia gratuita de diez días en noviembre, que incluye manutención, seguro y alojamiento en Quintos de Mora

Se buscan voluntarios para cuidar conejos y proteger el monte en la finca donde Pedro Sánchez se reunió con sus ministros

Estos son los ganadores del Sorteo 4 de Super Once

Como cada martes, aquí están los resultados ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Estos son los ganadores del Sorteo 4 de Super Once

Avance de ‘Valle Salvaje’ del miércoles 23 de septiembre: don Hernando amenaza con destruir a Alejo y un nuevo lacayo llega a la Casa Pequeña

El capítulo 492 de la serie llega para poner en jaque toda la trama de la ficción más exitosa de TVE

Avance de ‘Valle Salvaje’ del miércoles 23 de septiembre: don Hernando amenaza con destruir a Alejo y un nuevo lacayo llega a la Casa Pequeña

El Gobierno alerta de un nuevo fraude: SMS falsos que suplantan a la Seguridad Social para robar datos bancarios

El engaño se apoya en páginas web que imitan a la perfección los portales oficiales del organismo para ganarse la confianza de sus víctimas antes de pedir sus datos bancarios

El Gobierno alerta de un nuevo fraude: SMS falsos que suplantan a la Seguridad Social para robar datos bancarios
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Susana Capdevilla, abogada: “El abandono de hogar no es delito, el de familia sí”

Susana Capdevilla, abogada: “El abandono de hogar no es delito, el de familia sí”

Interior inicia los trámites para ampliar el espigón de El Tarajal y reforzar la frontera marítima con Marruecos

La Fiscalía archiva la denuncia contra Pilar Rahola y descarta un delito de odio en su defensa de Israel

Máximo Sant, experto en automovilismo: “¿Los compradores de coches somos tontos? A veces parece que sí”

La Justicia rechaza el asilo a una familia venezolana que alegó que su hija, con una enfermedad crónica, no recibía los medicamentos necesarios en su país

ECONOMÍA

El Gobierno alerta de un nuevo fraude: SMS falsos que suplantan a la Seguridad Social para robar datos bancarios

El Gobierno alerta de un nuevo fraude: SMS falsos que suplantan a la Seguridad Social para robar datos bancarios

Hasta 900.000 euros de multa por incumplir las normas de vivienda en Cataluña: crece “el miedo” entre los caseros

España deja de ser el peor país de la UE para jubilarse, pero sigue en los puestos de cola, por detrás de Italia y Portugal

España pide a los transportistas llenar el depósito antes de cruzar la frontera a Francia: las gasolineras galas sufren problemas de suministro y el precio del combustible se encarece

Europa se parte en dos por el presupuesto: España defiende los fondos agrícolas y los países del norte recortes “masivos”

DEPORTES

Chema Andrés, el niño bonito del Brighton al que comparan con Rodri y acapara la atención de la Premier League

Chema Andrés, el niño bonito del Brighton al que comparan con Rodri y acapara la atención de la Premier League

El Real Madrid carga contra Javier Tebas y sus últimas declaraciones: “Es especialmente grave e incomprensible”

El parón de selecciones da a Mourinho tiempo para seguir ajustando los detalles del equipo después de un derbi marcado por la polémica arbitral

Ser sparring, el arte de preparar a las leyendas del tenis o un camino para triunfar en el deporte de raqueta: “Tener enfrente a Nadal impresiona”

El Real Madrid está quemando su último cartucho: las diez heridas por las que se desangra el equipo no son Ceuta ni los árbitros