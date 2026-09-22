Pablo López llevará su gira Hibakusha a Barcelona, València y Madrid en mayo de 2027

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Barcelona, 22 sep (EFE).- El músico malagueño Pablo López llevará el Hibakusha Tour, gira en la que presentará su recién estrenado disco 'El Cuatro', a Barcelona, València y Madrid en mayo de 2027.

Con este tour, Pablo López abre una nueva etapa artística en la que sus nuevas canciones convivirán con los grandes éxitos que han construido su carrera.

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Como ha anunciado la promotora Eternidad Eventos, el público podrá disfrutar de un espectáculo concebido especialmente para el directo, en el que López y su banda recorrerán sus nuevas composiciones de 'El Cuatro', primer disco en seis años, y reinterpretarán los temas más emblemáticos de su repertorio.

Hibakusha Tour comenzará el 21 de mayo en el Palau Sant Jordi de Barcelona, continuará el 27 de mayo en el Roig Arena de València y llegará el 31 de mayo al Movistar Arena de Madrid.

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Tres conciertos con identidad propia en los que la voz, el piano, la banda y la fuerza del directo del cantante serán los grandes protagonistas.

Las entradas saldrán a la venta el miércoles 30 de septiembre a las 17:00 horas en la web de la promotora. EFE

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