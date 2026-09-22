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Muere Alexis Mesón Doña, el 'niño' que 'salvó' a su madre con una carta a Eva Perón

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Barcelona, 22 sep (EFE).- Alexis Mesón Doña, exmilitante comunista que pasó por las cárceles franquistas, falleció ayer lunes a los 88 años en Esplugues de Llobregat (Barcelona), localidad donde residía, según han explicado a EFE fuentes de su entorno familiar.

La vida de Alexis Mesón Doña -nacido en Madrid en 1938- estuvo marcada desde su infancia por la lucha antifranquista, en la que ya estaban comprometidos sus padres.

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Tenía tres años cuando su padre, el joven dirigente comunista Eugenio Mesón, fue fusilado por el régimen de Franco, mientras que su madre, Juana Doña, también comunista, fue detenida y torturada en 1947 tras participar en la colocación de un explosivo en la puerta de la embajada argentina de España, en protesta por la complicidad del general argentino Juan Domingo Perón con la dictadura de Franco.

Acusada de terrorismo, Juana Doña fue condenada a muerte ese mismo año, poco antes de la visita oficial de Eva Perón -esposa del dictador argentino- a España, en junio de 1947.

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Con la ayuda de sus tías, Alexis, que entonces era un niño de nueve años, escribió una carta dirigida a Eva Perón, a la que consiguió acercarse durante su estancia en Madrid y le pudo entregar la misiva, en la que él relataba que su padre había sido fusilado años atrás y ahora iban a matar también a su madre.

En la carta, Alexis le pedía que intercediera ante Franco para evitar que ejecutasen a su madre y lo dejasen huérfano; Eva Perón se comprometió a hacer esa gestión, que resultó exitosa.

Alexis Mesón Doña, que militó en el Partido Comunista de España (marxista-leninista), fue detenido en 1973 en Barcelona cuando formaba parte del comité de Cataluña de esta organización; fue condenado a 12 años de prisión, aunque pudo salir en libertad con un indulto tras la muerte de Franco.

En verano de 1975, aún desde la cárcel, se desmarcó de los atentados cometidos por el Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP), organización encabezada por su partido, el PCE (m-l), que causaron la muerte de dos policías y un guardia civil.

A través de una carta que consiguió hacerle llegar a la cúpula del PCE (m-l), Alexis Mesón Doña hizo saber que renunciaba a todos sus cargos, en desacuerdo con la estrategia de lucha armada decretada por la dirección del partido en aquel contexto.

En represalia por esos atentados, el régimen franquista fusiló a tres militantes del FRAP, el 27 de septiembre de 1975. EFE

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