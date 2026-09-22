Madrid, 23 de septiembre de 2026

Guardar

Madrid, 22 sep (EFE).-

SOCIEDAD INMIGRACIÓN.- Ceuta.- En coincidencia con las elecciones legislativas en Marruecos y los llamamientos en redes sociales a una nueva entrada masiva de migrantes en Ceuta, el Ministerio del Interior ha reforzado la seguridad en las fronteras de esta ciudad autónoma y de Melilla.

PUBLICIDAD

(Vídeo) (Foto) (Audio)

SOCIEDAD INMIGRACIÓN.- Madrid.- La gestión de la crisis migratoria vuelve a centrar los debates en el Pleno Congreso con una nueva ofensiva del PP y Vox que plantean hasta siete preguntas y dos interpelaciones en una sesión de control al Gobierno en la que no estará el presidente, Pedro Sánchez, que asiste en Nueva York en la Asamblea General de la ONU.

PUBLICIDAD

(Vídeo) (Foto) (Audio)

GUERRA COMERCIAL.- Madrid.- El vicepresidente y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, comparece en la Comisión de Economía del Congreso para informar sobre el 'Plan de respuesta y relanzamiento comercial' puesto en marcha para proteger a los sectores afectados por los aranceles de Estados Unidos a la Unión Europea (UE).

PUBLICIDAD

(Vídeo) (Foto) (Audio)

FESTIVAL SAN SEBASTIÁN.- San Sebastián.- Brad Pitt es este miércoles la estrella del Festival de San Sebastián con su película 'En el corazón de la bestia', en una jornada en la que también se presentarán 'El debut' de Jesse Eisenberg y 'Growth of the soil' de Hans Petter Moland, además de la miniserie 'Más allá de la sociedad' de J.A. Bayona.

PUBLICIDAD

(Vídeo) (Foto) (Audio)

ECOLOGISTAS TRIBUNALES.- València.- Comienza el juicio de 11 activistas de Greenpeace por una protesta en el Puerto de Sagunto contra un buque cargado de gas en 2021 y para los que el Ministerio Fiscal solicita cinco años de cárcel por un delito de desórdenes públicos agravados, petición que la organización ecologista considera una de las mayores condenas que se han solicitado nunca por ejercer activismo ambiental.

PUBLICIDAD

(Vídeo) (Foto) (Audio)

DESAHUCIO MADRID.- Madrid.- A primera hora de este miércoles está programado un nuevo intento de desahucio de una anciana de 87 años en el distrito de Retiro, que fue aplazado a principios del verano, y que ha movilizado desde la tarde del martes a activistas que han acampado a la puerta del inmueble para intentar evitar que la mujer tenga que dejar su vivienda.

PUBLICIDAD

(Vídeo) (Foto) (Audio)

SOCIEDAD INMIGRACIÓN.- Palma.- El presidente del Consejo Económico y Social, Antón Costas, presenta el informe 'La realidad migratoria en España: prioridades para las Políticas Públicas' en un encuentro de especialistas en Palma que clausura la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela.

PUBLICIDAD

(Vídeo) (Foto) (Audio)

FLAMENCO POESÍA.- Sevilla.- El editor y gestor cultural Antonio Lafarque (Sevilla, 1956), conocedor del flamenco y su mundo, presentará mañana "Me sabe a sangre. Antología de poesía flamenca", un volumen de medio millar de páginas que da cuenta de la nutrida relación que ha existido entre el flamenco y la poesía.

PUBLICIDAD

(Vídeo) (Foto) (Audio)

ARDE BOGOTÁ.- Madrid.- Salen a la venta exclusivamente de manera física las entradas de la nueva gira de Arde Bogotá, 'Hervideros Vibra Mahou’.

(Vídeo) (Foto) (Audio).

CIENCIA OCÉANOS.- Gran Canaria.- El centro de ciencias marinas Geomar Helmholtz de Kiel (Alemania) realiza un ensayo en Gran Canaria para conocer si los escombros de hormigón pueden emplearse para aumentar la capacidad de los océanos para absorber CO2 de la atmósfera, lo que podría ayudar a ralentizar el calentamiento global,

(Vídeo) (Foto)

SALUD INNOVACIÓN.- Santander.- La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, da a conocer el proyecto que puede convertirse en el Parque de Innovación en Salud que el Gobierno de Cantabria quiere crear en la antigua residencia.

(Vídeo) (Foto) (Audio)

SALUDOS EFE AUDIOVISUAL