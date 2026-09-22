Los bomberos dan por extinguido el incendio forestal de Tuéjar (Valencia)

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València, 22 sep (EFE).- El incendio forestal de Túejar (Valencia), que se inició el pasado día 15 en un paraje natural de este municipio que forma parte de la reserva de la biosfera del Alto Túria, ha sido dado por extinguido este martes.

Las llamas arrasaron unas 835 hectáreas, según las estimaciones del Consorcio Provincial de Bomberos, e incluso el pasado sábado se produjo en la zona una reactivación que obligó a movilizar medios aéreos y terrestres.

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La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, informó entonces de que se descartaba que el origen del incendio fueran "factores naturales" y apuntó al "factor humano", aunque indicó que todas las líneas de investigación estaban abiertas. EFE