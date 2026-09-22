La ACB repasa la trayectoria de un histórico Sergio Llull en el documental 'Mandarinas'

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Madrid, 22 sep (EFE).- La Liga Endesa estrenará este miércoles el documental 'Mandarinas: La historia de Sergio Llull', una pieza audiovisual centrada en el capitán del Real Madrid, que este curso se convertirá el jugador con más temporadas en un mismo club en la historia de la competición.

La familia y amigos cuentan los entresijos de la increíble carrera del balear, los buenos y los no tan buenos, como la rotura del ligamento anterior de la rodilla derecha que le mantuvo 8 meses fuera de las canchas antes de volver para levantar más y más trofeos.

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El documental, producido por la ACB, se estrenará este miércoles en su propio canal de Youtube a las 21.00 horas, según informó la liga.

El capital blanco, a punto de comenzar su temporada número 21 como profesional, alcanzó hace unos días, tras ganar la Supercopa de la Euroliga, la cifra de 30 títulos oficiales, incluyendo: tres Euroligas, nueve Ligas, siete Copas, nueve Supercopas de España y una Copa Intercontinental. EFE

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