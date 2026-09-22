El Gobierno aprueba la "contribución voluntaria" de España a la ONU con 35 millones de euros

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El Consejo de Ministros ha aprobado este martes una serie de contribuciones "voluntarias" de España a distintos organismos y programas de Naciones Unidas por un valor total de 35.390.932 euros, según recogen las referencias del Consejo.

De los ocho acuerdos autorizados por el Ejecutivo, el primero destina siete millones de euros al Fondo de Población de la ONU (FNUAP), que se centra en "cuestiones de población" y en fomentar "los derechos y la salud sexuales y reproductivos" para que no haya "necesidades insatisfechas en planificación familiar", "muertes prevenibles" y "prácticas perjudiciales y violencia de género".

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También otorga 4.800.000 euros al presupuesto del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), un millón y medio a ONU Comercio y Desarrollo (UNCTAD), "socio estratégico de la Cooperación Española" en el marco de la cooperación del desarrollo, según explica el Ejecutivo, y al que se le concede 750.000 euros este año y el que viene.

Asimismo, el Consejo ha dado luz verde a destinar nueve millones de euros en los próximos tres años a ONU Hábitat, que promueve ciudades asentamientos humanos sostenibles; y otros cinco millones a la Entidad de la ONU para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres) para este mismo año.

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Se destinarán 175.000 euros a "apoyar la unidad de ONU Mujeres encargada de impulsar la iniciativa "Financing for Gender Equality: A Multistakeholder Partnership for Action" que España y ONU Mujeres lideran conjuntamente".

Por otro lado, se destinan 6.965.932 euros al presupuesto ordinario del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) que es el organismo de "referencia" de la ONU "en materia de desarrollo" centrándose en erradicar la pobreza, la reducción de desigualdades y el fortalecimiento de la resiliencia.

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Finalmente, concede 400.000 euros en 2026 y otros 400.000 en 2027, a la Oficina de las Naciones Unidas para las Alianzas, cuya misión es fortalecer el "multilateralismo" y "la movilización de alianzas orientadas a acelerar la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)".

Según el Ejecutivo, esta contribución permite "reforzar" al organismo como "plataforma de incidencia política, movilización de alianzas y sensibilización internacional para acelerar el cumplimiento de la Agenda 2030".

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