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1-1. Un gol de penalti de Karchaoui le quita la victoria al Madrid en su debut europeo

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Madrid, 22 sep (EFE).- El Real Madrid empató a un gol en su debut en la Liga de Campeones femenina ante el PSG, en un encuentro en que el equipo blanco se adelantó nada más empezar por medio de Schröder y el conjunto francés igualó desde el punto de penalti en el tramo final.

Pau Quesada decidió no dar entrada a Athenea como titular, recién recuperada de su lesión. Tampoco pisó el césped del Di Stéfano Olga Carmona, ahora en el PSG. La española todavía no ha debutado esta temporada, pero se la vio en la grada del estadio madridista. Sí fue titular la francesa Naomie Feller, también ex blanca, que fichó el pasado verano por el club parisino.

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No habían transcurrido ni dos minutos cuando el Real Madrid se puso por delante. Y fue gracias a dos de las nuevas incorporaciones. Caruso recogió en la parte derecha del área rival un mal pase de la defensa del PSG y puso un centro al segundo palo, donde apareció Schröder con un remate de delantera centro pura para hacer el 1-0.

La sueca, de apenas 19 años, debutaba en la máxima competición europea (si bien ganó la Copa de Europa, el segundo torneo continental, en 2026 con el Häcken, su anterior equipo), y lo hizo con gol, como en todos los demás encuentros que ha jugado con el Real Madrid esta temporada.

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El juego físico e intenso de un PSG en busca de la remontada complicó a las de Pau Quesada el control de la pelota, pero el equipo blanco supo defenderse cuando tocaba y crear peligro al contragolpe cuando podía. La capitana francesa Karchaoui y la ex del Atlético de Madrid Ajibade eran las mayores amenazas del equipo parisino.

El paso de los minutos sin conseguir el empate rebajó la moral de las de Paulo César, que perdieron buena parte de su verticalidad y permitieron al Madrid estar cómodo sobre el césped. Así, el equipo local llegó al descanso con ventaja en el marcador (1-0).

En la segunda mitad, el PSG volvió al ataque, con dos ocasiones consecutivas de Ajibade. La primera acabó en las manos de Frohms, mientras que la segunda se fue directamente fuera. El equipo francés se movía mejor a nivel ofensivo cuando aprovechaba los espacios a la espalda de la defensa madridista.

También tuvo el Real Madrid sus opciones contraatacando. La más clara fue, de nuevo, de Schröder, con una potente cabalgada por el centro que terminó con un disparo muy forzado que no encontró portería. Pocos minutos más tarde, en una jugada casi calcada, Schröder ajustó tanto el remate que se estrelló en el palo y, en el rechace, la pelota se fue por fuera de la madera.

Las ocasiones de la sueca reanimaron a sus compañeras, que ejecutaron el mejor tramo del partido. No lograron ampliar su ventaja, pero frenaron el impulso del PSG desde la posesión del balón y la ocupación de los espacios.

Eso cambió en el minuto 71, cuando la árbitra señaló penalti de Lakrar sobre Morissaint. Karchaoui lo convirtió en el gol del empate, y el Real Madrid intentó reaccionar de inmediato. Schröder tuvo una ocasión más, en este caso de cabeza, pero atrapó la guardameta visitante.

El encuentro se igualó, tanto en el juego como en el marcador. El Madrid quería aprovechar el cansancio acumulado para atacar con más efectivos, aunque no tuvo claridad en el último tercio del campo, y el partido terminó con un empate a 1 que no contenta a las de Pau Quesada.

.- Ficha técnica:

1 - Real Madrid: Frohms; Eva Navarro, Lakrar, Andersson, Levels; Elisa, Caruso (Beerensteyn, min. 85), Andreia; Keukelaar (Athenea, min. 62), Schröder y Linda Caicedo.

1 - PSG: Kiedrzynek; Isabela, Samoura, Dudek (Mbock, min. 62), Elimbi-Gilbert (Le Guilly, min. 46); Østerås (Ebayilin, min. 61); Ajibade, Echegini (Jourde, min. 83), Karchaoui, Feller; y Leuchter (Morissaint, min. 62).

Goles: 1-0, min. 2: Schröder. 1-1, min. 74: Karchaoui, de penalti.

Árbitra: Ivana Projkovska (Macedonia). Amonestó con tarjeta amarilla a las locales Elisa (min. 8) y Athenea (min. 94) y a las visitantes Karchaoui (min. 41) y Samoura (min. 51).

Incidencias: partido correspondiente a la primera jornada de la fase liga de la Liga de Campeones femenina, disputado en el Alfredo di Stéfano ante unos 1.500 espectadores. EFE

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