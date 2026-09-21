Yolanda Díaz alerta de una "tormenta política perfecta" contra los trabajadores

Guardar

Madrid, 21 sep (EFE).- La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha alertado este lunes de que el avance de la derecha y la ultraderecha puede traer consigo una "tormenta política perfecta contra la gente trabajadora".

"Lo digo con claridad porque están gobernando en comunidades autónomas y están persiguiendo a la gente que trabajadora (...) La gente trabajadora necesita de gobiernos progresistas, no de concepciones reaccionarias del mundo del trabajo", ha afirmado la vicepresidenta durante unas jornadas de UGT sobre la precarización de la salud en el trabajo.

PUBLICIDAD

Según ha dicho, el discurso del PP defendiendo la desregulación es peligroso, porque la falta de regulación en ámbitos como la seguridad y la salud laboral "enferma y mata".

"La clave está en erradicar un modelo laboral basado en trabajadores y trabajadoras de usar y tirar (...) Muchas veces te dicen: no me voy a hacer cargo de ti ni de los problemas de tu trabajo, esto es una cosa tuya. Y no es verdad, es una responsabilidad colectiva", ha añadido.

PUBLICIDAD

"No podemos vivir en sociedades que están enfermas o en sociedades agotadas", ha dicho Díaz, que considera que cargar con la responsabilidad de su salud al trabajador es "una concepción reaccionaria" y que el Gobierno está "justamente en la dirección opuesta".

En este sentido, ha reafirmado el compromiso del Ejecutivo de llevar al Congreso para su debate la reforma de la ley de prevención de riesgos laborales, que adapta la normativa vigente a nuevos riesgos como los psicosociales o los climáticos.

PUBLICIDAD

También el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha reclamado a los grupos parlamentarios que permitan el debate de una ley que en buena medida fue también respaldada por la patronal, aunque finalmente no firmó el acuerdo ante su oposición a la figura del delegado territorial de prevención. EFE