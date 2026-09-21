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Xavi quiere a Países Bajos con "pasión, ambición e intensidad" en su estreno ante Alemania

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La Haya, 21 sep (EFE).- El seleccionador de Países Bajos, Xavi Hernández, aseguró este lunes que quiere construir un equipo que juegue con "pasión, ambición e intensidad" y que sea "protagonista" en el terreno de juego, a tres días de estrenarse ante Alemania en la Liga de Naciones.

"Quiero que la gente vea un equipo con pasión, ambición, intensidad", afirmó el exentrenador del Barcelona en su primera rueda de prensa desde que convocó a los jugadores para la temporada.

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Países Bajos recibe este jueves a Alemania en el Johan Cruijff Arena de Ámsterdam, en el primer partido de Xavi como seleccionador y también en el estreno oficial de Jürgen Klopp al frente de Alemania, dos de los nuevos técnicos que afrontan esta edición de la Liga.

"Queremos ser protagonistas sobre el terreno de juego. Esta es mi manera de jugar. Ahora veremos si tenemos la capacidad para hacerlo", adelantó.

El técnico español, de 46 años y con contrato hasta el Mundial de 2030, aseguró que el equipo intentará "jugar en campo contrario, intentaremos tener la posesión y ser valientes en defensa".

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Xavi ha programado varias sesiones antes del jueves, en su mayoría a puerta cerrada para entrenar movimientos tácticos. "Tenemos muchas cosas que hacer. No tenemos demasiado tiempo, pero no hay excusas", señaló.

"Todos tienen que entender que somos un grupo, somos una familia. No queremos egos. Lo más importante aquí es el grupo, el equipo", afirmó.

Xavi dejó fuera de su primera convocatoria a Memphis Depay, máximo goleador histórico de Países Bajos, pese a haber trabajado con él en el Barcelona.

"Quizá hablar con Memphis" fue la decisión más difícil, admitió, ante el aluvión de preguntas sobre el jugador neerlandés, aunque explicó que ambos tienen "una buena relación" y que "su respuesta fue increíble, con mucha madurez, lo entendió todo".

No obstante, negó que esto fuera el fin de Memphis dentro del equipo nacional.

"La puerta está abierta para todos los jugadores. La puerta no está cerrada para Memphis ni para ningún jugador. Si rinden y están en buena forma, por supuesto podemos decidir que Memphis u otros jugadores vuelvan", añadió.

Xavi evitó explicar las razones concretas por las que dejó fuera al delantero y calificó el contenido de su conversación como "confidencial".

Sí explicó por qué Virgil van Dijk, de 35 años, seguirá como capitán.

"Está preparado para competir, está preparado para ser el líder, nuestro capitán", dijo el seleccionador, que aseguró que Van Dijk "está en buena forma" y "no hay ninguna razón para que no continúe en la selección".

Países Bajos comenzará este jueves ante Alemania una serie de cuatro partidos de la Liga de Naciones en apenas 11 días, que incluirán a Serbia el 27 de septiembre, Grecia el 1 de octubre, y, de nuevo, Serbia, el 4 de octubre.

Para Xavi, el primer examen será ante Alemania: "Es un partido realmente difícil", reconoció.

Los periodistas neerlandeses también le preguntaron sobre su adaptación al "carácter" local, a lo que admitió sentirse "cómodo" con que los neerlandeses sean "muy directos", dijo, y reconoció que aún necesita tiempo para aprenderse el himno nacional.

"Lo intentaré. Lo prometí, pero todavía es pronto. Necesito tiempo", respondió.

Ante la pregunta de si era consciente de la particularidad histórica de un himno en el que Guillermo de Orange declara haber honrado al "rey de España", Xavi dijo conocer la historia. EFE

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