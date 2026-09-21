Vox se querellará contra Leire Díez por la supuesta operación para intimidar a la jueza del hermano de Sánchez

20/07/2026 El portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, en rueda de prensa a 20 de julio de 2026 POLÍTICA VOX

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El portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, ha anunciado este lunes que los servicios jurídicos de su partido interpondrán una querella contra la llamada 'fontanera del PSOE', Leire Díez, y contra las personas que hubieran participado en una supuesta operación dirigida contra la jueza Beatriz Biedma, que investigó el caso del hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, condenado prevaricación administrativa por su contratación por la Diputación de Badajoz.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Comité de Acción Política de Vox, ha calificado de "gravedad extraordinaria" las informaciones publicadas por 'El Debate', que señalan que un enviado de Díez enseñó a un narcotraficante la rutina de la juez de la magistrada para que le diese "un sustillo".

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Fúster ha señalado que esas noticias "no sólo apuntan a una supuesta denuncia falsa" con el propósito de apartar a Biedma de la investigación sobre David Sánchez, sino que son "todavía más inquietantes". En concreto, ha asegurado que la propia jueza habría comunicado a la Audiencia Nacional la existencia de contactos de miembros de esa trama con personas vinculadas al narcotráfico para intimidarla.

"Ya me dirán ustedes qué diferencia hay entre esto y colocarle la cabeza de caballo a alguien en la cama", ha afirmado el portavoz, quien ha explicado que, ante estos hechos, Vox acudirá a los tribunales para que investigue "hasta el final" quién diseñó esta supuesta operación, quién participó en ella, quién la financió y quién dio las órdenes.

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