Espana agencias

Santiago (Sumar) culpa al PP y Vox de las agresiones en Ceuta y propone trasladar a la península a todos los migrantes

05/05/2026 Enrique Santiago, en la sede provincial de IU en Córdoba. ANDALUCÍA ESPAÑA EUROPA CÓRDOBA POLÍTICA IU
05/05/2026 Enrique Santiago, en la sede provincial de IU en Córdoba. ANDALUCÍA ESPAÑA EUROPA CÓRDOBA POLÍTICA IU
Guardar

El portavoz adjunto de Sumar en el Congreso de los Diputados, Enrique Santiago, ha responsabilizado este lunes al PP y a Vox de las agresiones registradas en Ceuta, en concreto de la sufrida por la diputada ceutí Julia Ferreras y dos abogados, culpando también Santiago a dichos partidos del incremento de la crispación en la ciudad autónoma, pues "están impidiendo una solución al problema, la solución lógica y normal", por lo que ha propuesto el traslado a la península de todos los inmigrantes presentes en Ceuta, y no solo de los menores.

En este sentido y en declaraciones a los periodistas en Córdoba, provincia por la que es diputado nacional, Santiago ha expresado su "cariño y solidaridad con estas personas que han sido agredidas por el odio", el que ha sido "provocado por el discurso de la derecha y la ultraderecha, del Partido Popular y de Vox".

PUBLICIDAD

El también portavoz de IU en el Congreso ha propuesto como solución al conflicto en Ceuta el traslado a la península de todos los migrantes y no solo de los menores no acompañados que se encuentran en la ciudad autónoma, argumentando que "la solución única posible es hacer que desaparezca esa tensión en Ceuta mediante el traslado a la península de todas las personas que se encuentran en Ceuta y que están sobrepasando la capacidad de acogida de la ciudad".

Santiago lo ha justificado alegando la imposibilidad de devolver inmediatamente a Marruecos a los inmigrantes que permanecen en Ceuta, señalando que "los niños y niñas sin acompañamiento familiar, los solicitantes de asilo, los inmigrantes en situación de vulnerabilidad, no van a poder ser devueltos de inmediato a Marruecos, por la sencilla razón de que Marruecos no los acepta".

PUBLICIDAD

Ha enfatizado que Marruecos no ha aceptado ni siquiera los cadáveres de las personas fallecidas durante la entrada masiva del pasado julio, recordando que "Marruecos, desde el año 2007, cuando se firmó el tratado sobre repatriación de menores, no ha admitido un solo menor, ni a uno solo".

Junto a ello, el portavoz de IU en el Congreso ha expresado su "solidaridad con la diputada Julia Ferreras y los abogados Rafael Borrego y otra compañera" que "fueron sometidos a un intento de linchamiento, que pudimos ver en directo", y "si no hubiera sido por la amplia presencia policial, probablemente hoy estaríamos lamentando una grandísima desgracia, pero no es la primera".

Santiago ha alertado sobre el riesgo para la convivencia en Ceuta, indicando que "ya los manifestantes en Ceuta están sometidos a tal presión y tal discurso de odio que no diferencian con la población ceutí-española de cultura musulmana, e igualmente atacan, discriminan, insultan a la población española de cultura musulmana", de modo que "está en riesgo en Ceuta la convivencia de siglos entre las cuatro comunidades, y eso no se puede permitir".

Ha criticado también el cambio de postura del presidente de Ceuta, Juan Vivas, recordando que el mismo, "apenas diez días antes de la entrada masiva del 30 de julio, él mismo declaró lo que es la verdad, lo que es la realidad", que "Marruecos no admite devoluciones".

Ante todo ello, Santiago ha hecho un llamamiento a los ciudadanos de Ceuta para que reflexionen sobre la situación, "para que se den cuenta de que no pueden seguir sometiendo la ciudad a esa presión, atrincherados en una solución que es imposible, absolutamente imposible".

Finalmente, ha reclamado mayor solidaridad de la Unión Europea (UE) con España, señalando que la UE "tiene que reconocer el fracaso de la política de externalización de fronteras", y también debe "comenzar a ser un poco solidaria con nuestro país".

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Una panadería se ha vuelto “demasiado exitosa” y debe irse del mercado donde nació: “Nunca imaginé que el éxito podría poner en peligro nuestro hogar”

La marca nació en 2013 como un pequeño puesto de Borough Market que vendía solo un puñado de productos, y hoy cuenta con más de 20 localizaciones dentro y fuera de Reino Unido

Una panadería se ha vuelto “demasiado exitosa” y debe irse del mercado donde nació: “Nunca imaginé que el éxito podría poner en peligro nuestro hogar”

España atraviesa su época estival más cálida desde 1869 y la Aemet alerta: “Estamos ya en los veranos que se esperaban para mediados de siglo”

Los meteorólogos alertan de las consecuencias de la subida de las temperaturas de la última década, que además afectan a las lluvias cada vez más intensas y concentradas

España atraviesa su época estival más cálida desde 1869 y la Aemet alerta: “Estamos ya en los veranos que se esperaban para mediados de siglo”

Un hospital de Murcia desarrolla un nuevo tratamiento con células madre que reduce un 94% las fracturas por osteoporosis

Una terapia experimental abre una nueva vía para la osteoporosis avanzada

Un hospital de Murcia desarrolla un nuevo tratamiento con células madre que reduce un 94% las fracturas por osteoporosis

El juez Calama cita como investigadas a las hijas de Zapatero el 30 de noviembre por un posible delito de blanqueo de capitales en el marco del ‘caso Plus Ultra’

La empresa de las hijas del expresidente del Gobierno aparece en los informes de la UDEF por los pagos recibidos de sociedades vinculadas a la investigación y por el posterior recorrido de parte de esos fondos

El juez Calama cita como investigadas a las hijas de Zapatero el 30 de noviembre por un posible delito de blanqueo de capitales en el marco del ‘caso Plus Ultra’

Solo los jubilados que cobren la pensión máxima se libran de los recortes más severos de la jubilación anticipada

La Seguridad Social aplica un régimen transitorio hasta 2033 que reduce el impacto de los coeficientes reductores en jubilaciones anticipadas de trabajadores con derecho a la pensión máxima del sistema

Solo los jubilados que cobren la pensión máxima se libran de los recortes más severos de la jubilación anticipada
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El juez Calama cita como investigadas a las hijas de Zapatero el 30 de noviembre por un posible delito de blanqueo de capitales en el marco del ‘caso Plus Ultra’

El juez Calama cita como investigadas a las hijas de Zapatero el 30 de noviembre por un posible delito de blanqueo de capitales en el marco del ‘caso Plus Ultra’

Solo los jubilados que cobren la pensión máxima se libran de los recortes más severos de la jubilación anticipada

El juez Peinado envía a Begoña Gómez a juicio ante un jurado popular en la Audiencia Provincial de Madrid por malversación y tráfico de influencias

Mazón convierte su comparecencia en el Congreso por la DANA en un rifirrafe con los diputados: “Es metafísicamente imposible estar ausente y dar instrucciones a la vez”

Dos septuagenarios deben trasladar su buzón 600 metros porque los carteros andan más de un kilómetro y desatan una guerra con Correos en Francia: “Tengo 74 años pero todavía soy combativo”

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Ni Ormuz ni Bab el-Mandeb: el nuevo mapa del comercio mundial refuerza el papel estratégico de Gibraltar y pone a prueba a España

Elisa Cardona, abogada: “Estas cinco trampas psicológicas del Tribunal Médico te pueden perjudicar sin que te des cuenta”

Alicante, Ávila y Soria registran la edad media más alta de compradores de vivienda y solo el 10% las realizan menores de 31 años

David Jiménez, abogado: “Para aplicar la exención del IRPF al vender tu vivienda con más de 65 años, la vivienda tiene que ser habitual”

DEPORTES

La posición de Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato de pilotos de la F1

La posición de Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato de pilotos de la F1

Vuelve el Mourinho de siempre después de la derrota en el derbi y señala al Comité Técnico de Árbitros: “Es un pobre árbitro que solo ha hecho partidos pequeñitos”

Atlético de Madrid - Real Madrid, en directo: los colchoneros se imponen frente a un equipo de Mourinho que solo reaccionó al final

El Atlético de Madrid hace sangre en el derbi y muestra las fisuras del ‘proyecto Mourinho’: el VAR fue uno de los protagonistas y el Metropolitano cantó olés en la grada

El presidente de la RFEF asegura que “sobran” las razones para que la final del Mundial 2030 se celebre en España: “Tenemos el 55% de peso”