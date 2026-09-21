Santiago (Sumar) culpa al PP y Vox de las agresiones en Ceuta y propone trasladar a la península a todos los migrantes

05/05/2026 Enrique Santiago, en la sede provincial de IU en Córdoba. ANDALUCÍA ESPAÑA EUROPA CÓRDOBA POLÍTICA IU

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El portavoz adjunto de Sumar en el Congreso de los Diputados, Enrique Santiago, ha responsabilizado este lunes al PP y a Vox de las agresiones registradas en Ceuta, en concreto de la sufrida por la diputada ceutí Julia Ferreras y dos abogados, culpando también Santiago a dichos partidos del incremento de la crispación en la ciudad autónoma, pues "están impidiendo una solución al problema, la solución lógica y normal", por lo que ha propuesto el traslado a la península de todos los inmigrantes presentes en Ceuta, y no solo de los menores.

En este sentido y en declaraciones a los periodistas en Córdoba, provincia por la que es diputado nacional, Santiago ha expresado su "cariño y solidaridad con estas personas que han sido agredidas por el odio", el que ha sido "provocado por el discurso de la derecha y la ultraderecha, del Partido Popular y de Vox".

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El también portavoz de IU en el Congreso ha propuesto como solución al conflicto en Ceuta el traslado a la península de todos los migrantes y no solo de los menores no acompañados que se encuentran en la ciudad autónoma, argumentando que "la solución única posible es hacer que desaparezca esa tensión en Ceuta mediante el traslado a la península de todas las personas que se encuentran en Ceuta y que están sobrepasando la capacidad de acogida de la ciudad".

Santiago lo ha justificado alegando la imposibilidad de devolver inmediatamente a Marruecos a los inmigrantes que permanecen en Ceuta, señalando que "los niños y niñas sin acompañamiento familiar, los solicitantes de asilo, los inmigrantes en situación de vulnerabilidad, no van a poder ser devueltos de inmediato a Marruecos, por la sencilla razón de que Marruecos no los acepta".

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Ha enfatizado que Marruecos no ha aceptado ni siquiera los cadáveres de las personas fallecidas durante la entrada masiva del pasado julio, recordando que "Marruecos, desde el año 2007, cuando se firmó el tratado sobre repatriación de menores, no ha admitido un solo menor, ni a uno solo".

Junto a ello, el portavoz de IU en el Congreso ha expresado su "solidaridad con la diputada Julia Ferreras y los abogados Rafael Borrego y otra compañera" que "fueron sometidos a un intento de linchamiento, que pudimos ver en directo", y "si no hubiera sido por la amplia presencia policial, probablemente hoy estaríamos lamentando una grandísima desgracia, pero no es la primera".

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Santiago ha alertado sobre el riesgo para la convivencia en Ceuta, indicando que "ya los manifestantes en Ceuta están sometidos a tal presión y tal discurso de odio que no diferencian con la población ceutí-española de cultura musulmana, e igualmente atacan, discriminan, insultan a la población española de cultura musulmana", de modo que "está en riesgo en Ceuta la convivencia de siglos entre las cuatro comunidades, y eso no se puede permitir".

Ha criticado también el cambio de postura del presidente de Ceuta, Juan Vivas, recordando que el mismo, "apenas diez días antes de la entrada masiva del 30 de julio, él mismo declaró lo que es la verdad, lo que es la realidad", que "Marruecos no admite devoluciones".

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Ante todo ello, Santiago ha hecho un llamamiento a los ciudadanos de Ceuta para que reflexionen sobre la situación, "para que se den cuenta de que no pueden seguir sometiendo la ciudad a esa presión, atrincherados en una solución que es imposible, absolutamente imposible".

Finalmente, ha reclamado mayor solidaridad de la Unión Europea (UE) con España, señalando que la UE "tiene que reconocer el fracaso de la política de externalización de fronteras", y también debe "comenzar a ser un poco solidaria con nuestro país".

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