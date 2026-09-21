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Morant denuncia "indefensión" de Zapatero en el caso de sus joyas y dice que explicó lo que le permitió su defensa

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La ministra de Ciencia, Diana Morant, ha denunciado este lunes la "indefensión" a la que, a su juicio, se ha visto sometido el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en la investigación sobre las joyas que se hallaron en una caja fuerte en su despacho el pasado mes de mayo y ha afirmado que el dirigente socialista dio sobre este asunto las explicaciones públicas que le permitió su defensa.

Así ha respondido en declaraciones en el Congreso al pedírsele opinión sobre las últimas decisiones del juez del caso Plus Ultra, José Luis Calama, quien ha citado a declarar como investigadas a las hijas de Zapatero, ha pedido un informe pericial gemológico y joyero sobre las joyas y ha dado tres días al expresidente para aportar toda la documentación que tenga en su poder en relación con las mismas.

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Tras mostrar de nuevo su confianza en el expresidente, Morant ha señalado que en todo este tiempo Zapatero ha "dado las explicaciones públicas que le permite su defensa como ciudadano" y ha querido poner el foco sobre la "indefensión" que, en su opinión, viene sufriendo el expresidente en este caso. Se refiere al hecho de que se hayan visto "imágenes de esas joyas" o que se hayan podido "leer conversaciones de WhatsApp que nada tienen que ver" con la causa.

EN ESPAÑA SE CONDENA A INOCENTES

"Eso también hay que señalarlo, yo creo en el Estado de Derecho y defiendo que la Justicia tiene que hacer Justicia, pero he visto en este país como un fiscal general inocente ha sido condenado y como un ciudadano también inocente ha sido condenado por ser el hermano del presidente Sánchez", ha detallado.

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Además, ha deslizado que en el caso de Zapatero "no están respetando los momentos judiciales quienes filtrando antes de someter a juicio o a valoración del juez las distintas informaciones".

Y también ha aprovechado para comentar que "la familia" del expresidente José María Aznar, está "comprando edificios" en la Comunidad Valenciana, "comportándose como fondos buitre para sacar rédito y negocio del principal problema de los ciudadanos que es la vivienda".

"Yo sigo pensando que el presidente Zapatero es el presidente de los grandes derechos de los que disfrutamos en la sociedad española, mientras que otros nos llevaron a guerras ilegales y siguen haciendo negocios de la desesperanza. Sin embargo, para los jueces eso no es objeto ni de estudio ni de investigación", ha concluido.

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EuropaPress

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