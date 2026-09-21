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Mazón dice que cinco jueces han "descartado por completo" su responsabilidad en la dana

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Madrid, 21 sep (EFE).- El expresident de la Comunidad Valenciana Carlos Mazón ha insistido este lunes en el Congreso en que cinco jueces del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valencia han "descartado por completo" su responsabilidad en la catástrofe de la dana.

Lo ha hecho durante su segunda comparecencia ante la comisión investigadora de la tragedia del 29 de octubre de 2024, en la que ya en el arranque adelantó que no haría ninguna declaración pública hasta que termine la instrucción judicial de la catástrofe por ser "lo procedente".

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Sin embargo, el diputado autonómico del Partido Popular sí ha hecho alguna breve intervención en momentos puntuales de la sesión.

Por ejemplo, ha hablado para recordar la decisión del Tribunal Superior de Justicia de no investigarle en la causa en la que además, ha subrayado, está personado.

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Mazón ha insistido en que el TSJ de la Comunidad Valenciana le ha "exonerado" de "cualquier tipo de responsabilidad", una afirmación que ha sido su principal línea argumental en sus contadas intervenciones.

A cuestiones del diputado de EH Bildu Mikel Otero sobre su papel ante la emergencia, ha subrayado que al llegar al Cecopi (centro de coordinación integrado) esa tarde no se puso "bajo ningún concepto" al frente de la emergencia pues la normativa valenciana es "extremadamente clara" al respecto.

Por su parte, el diputado de Compromís Alberto Ibañez ha querido saber si ha pactado con (Alberto Núñez) Feijóo ser senador territorial en la próxima legislatura para empalmar aforamiento y que no le puedan juzgar, a lo que Mazón ha respondido: "No voy a contestar a fabulaciones y manipulaciones".

Uno de los momentos más tensos de la comparecencia ha sido el interrogatorio del portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, quien ha dirigido a Mazón preguntas de víctimas de la dana.

El diputado de ERC ha reiterado que el expresidente "sólo merece celda" para, a continuación, llamarle "inútil, homicida imprudente y psicópata" ante el silencio del compareciente, quien se ha remitido en todo momento a su aviso inicial de que no contestaría a las preguntas.

Nahuel González, de Sumar, se ha interesado por si mantenía lo que dijo en su primera comparecencia en la comisión de la dana del Congreso, en noviembre de 2025, a lo que ha contestado que sí.

En otro momento, el expresident ha negado, como le ha reprochado González y antes Rufián, que no haya querido reunirse con las víctimas y ha asegurado que esa es la forma de respetarlas y no utilizarlas "para fines políticos".

Del PP, el diputado César Sánchez Pérez ha afeado a la izquierda haber intentado "destruir" a Carlos Mazón y de llevar a cabo una "cacería política" contra él.

"Pueden seguir con su linchamiento político, nosotros vamos a seguir buscando la verdad", ha remarcado, antes de acusar al Gobierno de Pedro Sánchez de haber tenido una gestión "negligente" antes, durante y después de la tragedia.

En la misma línea se ha pronunciado el diputado de Vox Ignacio Gil Lázaro, quien ha acusado al "sanchismo y sus socios" de tener una doble vara de medir al retomar las comparecencias de la comisión como si no pasara nada "con lo que está ocurriendo en Ceuta".

Por su parte, Marta Trenzano, del PSOE, ha dicho que en la tarde de la dana "la información, la gravedad y las mentiras fueron cambiando hora a hora y fueron incrementándose", lo que "desmonta el relato que el PP "ha mantenido" de que no hubo información suficiente o de que "hubo un apagón", pues "sus propios colaboradores le mantuvieron informado todo el día" y Mazón "decidió no responder".

Por su parte, tres asociaciones de víctimas y afectados por la dana han exigido este lunes responsabilidades a Mazón así como su ingreso en prisión al grito de "asesino" frente al Congreso de los Diputados.

"Mazón a prisión", "Asesino" y "no son muertos, son asesinatos", han cantado algo más de medio centenar de personas concentradas ante el Congreso de los Diputados, con una figura del expresident vestido de preso y unas manos gigantes manchadas de sangre, minutos antes de que comenzara su segunda comparecencia ante la Comisión de Investigación de la dana en la Cámara Baja. EFE

(foto) (vídeo) (audio)

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