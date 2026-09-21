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Junts ve "excelente" la idea de Puigdemont de recorrer Cataluña y no anticipa escenarios

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Barcelona, 21 sep (EFE).- El vicepresidente y portavoz de Junts, Josep Rius, ve "excelente" la idea del expresidente Carles Puigdemont de recorrer Cataluña si finalmente es amnistiado, pero rechaza anticipar ningún escenario sobre su posible regreso.

"Desde Junts, continuamos siendo muy prudentes sobre la posibilidad del retorno porque la justicia española, hasta ahora, lo que ha hecho es poner impedimentos", ha dicho en rueda de prensa este lunes desde la sede del partido.

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Puigdemont trasladó en una entrevista con el diario británico 'The Times' desde Waterloo (Bélgica) que, pese a sus "esfuerzos permanentes" para conocer qué ocurre en Cataluña, no "respira la realidad" que se vive allí, por lo que quiere "sumergirse" en el territorio si puede volver.

El líder de Junts también aseguró tener "2 o 3 escenarios" previstos sobre su regreso, de los que Rius no ha querido dar ningún detalle.

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A preguntas de los periodistas, el vicepresidente de Junts tampoco ha aclarado si Puigdemont ha trasladado esos escenarios a los órganos de dirección de Junts.

"Lo que haga él ya lo anunciará él, en su boca, cuando considere conveniente", ha reiterado Rius.

Sobre la votación prevista este martes en el Consejo de la UE sobre la oficialidad del catalán y el resto de lenguas cooficiales, Rius ha afeado al Gobierno que va "tarde" con el cumplimiento de este compromiso.

"Que no centrifuguen culpas hacia otros", ha dicho el portavoz de Junts, y ha acusado al Gobierno de haber sido "muy inútiles" defendiendo los intereses de los catalanes hasta ahora.

Por otro lado, y ante la comparecencia del presidente catalán, Salvador Illa, este 23 de septiembre por el fiasco de PISA, el portavoz de Junts ha dicho que en su formación fueron los "primeros" en apostar por un gran pacto en educación.

El partido de Carles Puigdemont defiende que el pleno monográfico que debe celebrar el Parlament sobre educación sirva para aterrizar este pacto.

Junts defenderá allí cuatro propuestas: mejorar las condiciones de los docentes y recuperar su autoridad; destinar recursos para bajar ratios y "hacer efectiva" la escuela inclusiva; reducir la burocracia y defender el catalán en la aulas "y en los patios, sin complejos". EFE

(vídeo)

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