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Junts rechaza acudir al homenaje a Pau Casals en el Congreso al no ser en catalán

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Barcelona, 21 sep (EFE).- Junts per Catalunya no acudirá al acto que el Congreso organiza este lunes en homenaje al músico y compositor Pau Casals, al no ser en catalán.

Así lo ha trasladado por carta a la presidenta de la cámara baja, Francina Armengol: "No podemos participar en un acto que saque de contexto la figura de Pau Casals y sobre todo que omita su compromiso inequívoco con Cataluña", ha afirmado en rueda de prensa el vicepresidente y portavoz de Junts, Josep Rius.

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Firman la carta el secretario general de Junts, Josep Rius; la presidenta de Junts en el Parlament, Mònica Sales; la portavoz en el Congreso, Míriam Nogueras; el del Senado, Eduard Pujol; y el líder de Junts en el Ayuntamiento de Barcelona, Jordi Martí Galbis.

"Homenajear a Pau Casals exige reconocer también su catalanismo, su exilio y su oposición a la dictadura. Y, por descontado, rehuir cualquier tentación de españolización", afirman en la misiva.

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Por ello, defienden que "el primer paso para respetar" la figura del músico y compositor es hacerle un homenaje en su lengua.

El hemiciclo del Congreso acoge este lunes a las 18:00 horas un acto por el Día Internacional de la Paz y de homenaje a la figura de Pau Casals, en el 150º aniversario de su nacimiento.

Sánchez y Feijóo vinieron a "pelearse" por Ceuta

Por otro lado, y tras las visitas del presidente español, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a Cataluña este fin de semana, el portavoz de Junts les ha reprochado no tener "ninguna propuesta" para resolver los "problemas" de los catalanes.

"Han venido a Cataluña para pelearse por Ceuta", ha afirmado el diputado de Junts, que ha apuntado que, para hacer esto, "ya tienen el Congreso". "Les invitamos a que lo hagan allí", ha añadido.

Para Junts, tanto PSOE como PP son "corresponsables" de la crisis en Ceuta: el PSOE, por su "incapacidad de gestión" y los populares por "pirómanos", ha zanjado Rius.

Preguntado por la decisión del juez Peinado de enviar a juicio a Begoña Gómez, esposa del presidente, el portavoz ha dicho no tener "detalles" del auto de procesamiento.

"Desconocemos los motivos concretos del procesamiento a la pareja del presidente Pedro Sánchez, pero hace meses que los socialistas ya han aprendido lo que significa el lawfare", ha valorado.

Aun así, Rius ha evitado concretar qué casos le parecen 'lawfare' y cuáles no en un Estado donde, a su juicio, "la corrupción es sistémica" porque se persigue para "desgastar al adversario" y no para "limpiarlo". EFE

(vídeo)

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