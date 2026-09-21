Junts rechaza acudir al homenaje a Pau Casals en el Congreso al no ser en catalán

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Barcelona, 21 sep (EFE).- Junts per Catalunya no acudirá al acto que el Congreso organiza este lunes en homenaje al músico y compositor Pau Casals, al no ser en catalán.

Así lo ha trasladado por carta a la presidenta de la cámara baja, Francina Armengol: "No podemos participar en un acto que saque de contexto la figura de Pau Casals y sobre todo que omita su compromiso inequívoco con Cataluña", ha afirmado en rueda de prensa el vicepresidente y portavoz de Junts, Josep Rius.

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Firman la carta el secretario general de Junts, Josep Rius; la presidenta de Junts en el Parlament, Mònica Sales; la portavoz en el Congreso, Míriam Nogueras; el del Senado, Eduard Pujol; y el líder de Junts en el Ayuntamiento de Barcelona, Jordi Martí Galbis.

"Homenajear a Pau Casals exige reconocer también su catalanismo, su exilio y su oposición a la dictadura. Y, por descontado, rehuir cualquier tentación de españolización", afirman en la misiva.

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Por ello, defienden que "el primer paso para respetar" la figura del músico y compositor es hacerle un homenaje en su lengua.

El hemiciclo del Congreso acoge este lunes a las 18:00 horas un acto por el Día Internacional de la Paz y de homenaje a la figura de Pau Casals, en el 150º aniversario de su nacimiento.

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Sánchez y Feijóo vinieron a "pelearse" por Ceuta

Por otro lado, y tras las visitas del presidente español, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a Cataluña este fin de semana, el portavoz de Junts les ha reprochado no tener "ninguna propuesta" para resolver los "problemas" de los catalanes.

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"Han venido a Cataluña para pelearse por Ceuta", ha afirmado el diputado de Junts, que ha apuntado que, para hacer esto, "ya tienen el Congreso". "Les invitamos a que lo hagan allí", ha añadido.

Para Junts, tanto PSOE como PP son "corresponsables" de la crisis en Ceuta: el PSOE, por su "incapacidad de gestión" y los populares por "pirómanos", ha zanjado Rius.

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Preguntado por la decisión del juez Peinado de enviar a juicio a Begoña Gómez, esposa del presidente, el portavoz ha dicho no tener "detalles" del auto de procesamiento.

"Desconocemos los motivos concretos del procesamiento a la pareja del presidente Pedro Sánchez, pero hace meses que los socialistas ya han aprendido lo que significa el lawfare", ha valorado.

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Aun así, Rius ha evitado concretar qué casos le parecen 'lawfare' y cuáles no en un Estado donde, a su juicio, "la corrupción es sistémica" porque se persigue para "desgastar al adversario" y no para "limpiarlo". EFE

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