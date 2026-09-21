Junts acusa a Sánchez y Feijóo de estar en "precampaña" y de no tener propuestas para Cataluña

Guardar

El portavoz de Junts, Josep Rius, ha acusado este lunes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de estar "en una especie de precampaña electoral" y de no tener propuestas para Cataluña.

"No han hablado ni de Rodalies, ni de educación, ni de financiación y fiscalidad, tampoco de vivienda ni de ninguno de los problemas que sufren los catalanes. El discurso de Sánchez y Feijóo hubieran podido hacerlos en Valladolid o cualquier sitio", ha subrayado en rueda de prensa.

PUBLICIDAD

Para Rius, ambos visitaron Cataluña para "pelearse" por Ceuta, y cree que para hacer esto ya tienen el Congreso.

En su opinión, Sánchez y Feijóo son corresponsables de lo que está pasando en Ceuta: "El Gobierno del PSOE por ausencia, negligencia o incapacidad de gestión, y el PP por pirómano porque lo único que quieren hacer es poner más leña en el fuego".

PUBLICIDAD

Además, ha acusado al presidente del Gobierno de agitar la polarización del eje izquierda-derecha por creer que esto le permitirá ganar las elecciones, y al líder popular de hacer "exhibición de un nacionalismo español sin complejos en una carrera para evitar que le devore Abascal".

PUIGDEMONT

Sobre la entrevista del expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, en que explicó que quiere "sumergirse" en la Cataluña real si puede volver, Rius ha apelado a la prudencia y no ha querido dar más detalles al respecto.

PUBLICIDAD

"A partir de aquí lo que haga ya lo anunciará él cuando lo considere conveniente", ha destacado el portavoz del partido, tras reiterar que Puigdemont ya tendría que haber sido amnistiado desde hace tiempo.