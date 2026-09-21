Feijóo condena la agresión a la diputada ceutí y defiende que la violencia no tiene cabida

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Ceuta, 21 sep (EFE).- El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha condenado de manera "firme" la agresión ayer contra la diputada de Ceuta y otras personas: "En democracia la violencia no tiene cabida bajo ninguna circunstancia".

Feijóo, en una rueda de prensa en Ceuta, ha insistido que en democracia "no hay ninguna causa, ninguna protesta que pueda justificar un acto de violencia", y ha aprovechado también para dar el apoyo del PP a los militares que han sufrido agresiones por parte de las personas "que han invadido" la ciudad.

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De esta manera, se ha referido a los altercados de ayer cuando varias personas se concentraron en el puerto ceutí ante la supuesta llegada a la ciudad de integrantes del colectivo 'Negu Gorriak/Derecho a Techo', una concentración que derivó en el ataque al vehículo de la diputada, que se encontraba en su interior y que pasaba por el lugar en el momento de la protesta.

El presidente del PP también ha expresado su solidaridad con los ceutíes "por el recrudecimiento de la inseguridad que están viviendo en los últimos casi dos meses."

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Ceuta, ha dicho, está viviendo "probablemente" los momentos más difíciles desde que tenemos memoria, pero Ceuta está respondiendo con "un civismo mayoritario que nos llena de satisfacción y orgullo como conciudadanos y españoles".

Un civismo -ha recalcado- que "no se puede empañar por ninguna actitud o por ningún comportamiento de algunos". EFE