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El PSOE reprocha a Peinado sus dos años de persecución a Begoña Gómez, que es "inocente"

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Madrid, 21 sep (EFE).- El PSOE ha hecho público este lunes un comunicado condenando los "dos años de persecución" del juez Peinado a la esposa del presidente, Begoña Gómez, y la decisión del magistrado de decretar la apertura de juicio oral contra "una mujer inocente".

En paralelo al comunicado, la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, ha reprochado a Peinado "su último servicio a la patria", es decir, que haya abierto juicio a la esposa del presidente como una de sus últimas decisiones antes de jubilarse.

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El juez Juan Carlos Peinado ha dictado este lunes el auto de apertura de juicio oral contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, por los presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación, y contra su asesora, Cristina Álvarez, por este último.

Conforme a lo previsto, el magistrado, que acaba de regresar de vacaciones, envía a ambas a juicio ante un jurado popular antes de jubilarse esta semana.

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"El último servicio a la patria antes de colgar la toga", ha dicho la secretaria de organización socialista en un mensaje en sus redes sociales en el que ha añadido: "Qué casualidad, en la víspera de un viaje internacional del presidente Sánchez".

Sánchez viaja hoy a Nueva York para defender ante la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU) la política migratoria de su Ejecutivo tras la crisis de Ceuta.

"Lo diremos las veces que haga falta: Begoña Gómez es INOCENTE", añade Torró en su mensaje de redes sociales, en línea con el comunicado de su partido.

En su nota de prensa, el PSOE señala en este sentido que "la apertura de juicio oral no cambia ni un milímetro la verdad, que ha sido denunciar desde el comienzo la persecución a la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por el mero hecho de serlo".

"Tras todo este tiempo, seguimos estando ante una causa que nació de una denuncia de una organización ultraderechista basada en recortes de prensa y que ha ido perdiendo acusaciones por el camino", añade el comunicado de los socialistas, que señalan así mismo cómo "la Fiscalía ha mantenido una posición contraria a la existencia de indicios suficientes para continuar el procedimiento".

"Durante todo este tiempo, Begoña Gómez ha dado la cara y ha colaborado con la Justicia desde el primer día. Ha soportado durante más de dos años una exposición pública y personal absolutamente desproporcionada. Más aún teniendo en cuenta que solo hay ruido; que no hay ninguna prueba de que haya cometido delito alguno", dice el comunicado.

El PSOE califica la instrucción de "errática, desproporcionada y difícil de entender desde el primer momento".

"Varias decisiones del juez Peinado han sido corregidas por la Audiencia Provincial, incluida la retirada del pasaporte. Se ha sometido a una persona inocente a una pena de telediario permanente durante más de dos años para desgastar políticamente a Pedro Sánchez", lamenta el PSOE. EFE

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