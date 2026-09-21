El Gobierno apela a la "convivencia" en Ceuta tras la agresión a una diputada

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Ceuta, 21 sep (EFE).- La Delegación del Gobierno en Ceuta ha apelado este lunes a la "convivencia" en la ciudad tras expresar su más "rotunda condena" por la agresión sufrida ayer por la diputada de la Asamblea de Ceuta, Julia Alejandra Ferreras, cuyo vehículo fue apedreado y golpeado por un grupo de personas concentradas en las inmediaciones del puerto.

En un comunicado, la Delegación del Gobierno ha dicho que la convivencia "ha sido, y debe seguir siendo, la seña de identidad que define a Ceuta ya que esta ciudad se ha construido sobre el respeto mutuo, la pluralidad y el entendimiento, y son precisamente estos valores los que debemos preservar frente a cualquier episodio de violencia".

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Ha agregado que hechos como el vivido ayer "no representan el espíritu de esta ciudad ni pueden ponerlo en cuestión", por lo que ha trasladado a la diputada Ferreras, así como a las personas que la acompañaban en el momento de los hechos, su "total solidaridad y apoyo".

La Delegación del Gobierno ha subrayado que, con independencia de las causas o motivaciones que puedan llevar a la ciudadanía a manifestarse, "la violencia no puede constituir en ningún caso una forma legítima de expresión ni de protesta".

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"El ejercicio de los derechos de reunión y manifestación, plenamente garantizados en nuestro ordenamiento jurídico, resulta incompatible con cualquier forma de agresión, ya sea física o material, contra personas o bienes, y no encuentra amparo bajo ninguna circunstancia", ha recalcado.

La Delegación del Gobierno reitera su compromiso "de seguir trabajando, en coordinación con el resto de instituciones y con la Policía Nacional para garantizar la seguridad de todos los ceutíes" y confía en que hechos como los de ayer no vuelvan a repetirse.

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El PSOE de Ceuta también ha condenado la agresión y ha expresado su solidaridad con Julia Ferreras, diputada del partido Ceuta Ya!.

"El malestar, el hartazgo o la discrepancia que pueda existir entre la ciudadanía ceutí y las instituciones nunca pueden encontrar en la violencia una vía de expresión, no es el camino para hacer valer unas razones, defender unas reivindicaciones o resolver un conflicto de intereses. Al contrario, nos aleja de lo humano, de lo racional y también de cualquier posibilidad de entendimiento", ha expresado el PSOE en un comunicado. EFE

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