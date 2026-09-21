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Condena y repulsa en Leganés (Madrid) por el asesinato machista de una vecina de 34 años

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Leganés (Madrid), 21 sep (EFE).- Decenas de vecinos de la localidad madrileña de Leganés se han concentrado este lunes en la Plaza de España para guardar cinco minutos de silencio por la vecina de 34 años asesinada este fin de semana presuntamente por su pareja, que ha sido detenido en las últimas horas en Alicante.

En un acto convocado por el Ayuntamiento de la localidad, presidido por el alcalde, Miguel Ángel Recuenco (PP), los vecinos han mostrado su "repulsa" y "condena" por este asesinato y han acompañado a los padres y uno de los hermanos de la víctima, que han estado presentes en los cinco minutos de silencio.

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"Quiero agradecer la presencia de todos los vecinos de Leganés que han venido a apoyar a la familia de la víctima. Al presunto asesino ya lo detuvieron, esperemos que responda ante la justicia, que creo que es lo que tiene que hacer ahora", ha insistido el alcalde en declaraciones a los medios tras el acto.

Recuenco ha confirmado que, en este caso, "no existía ningún tipo de antecedente" ni denuncia para poder vigilar, "ni a nivel nacional, ni a nivel local, ni en el servicio de Atención a las víctimas" con el que cuenta el Ayuntamiento, por lo que ha aprovechado para lanzar el mensaje de que "hay que denunciar".

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"Cualquier mujer que se encuentre en una situación de violencia o que cualquier vecino vea cualquier situación anómala, que denuncie para que el sistema actúe, que no nos encontremos ante situaciones en las que no existía ningún tipo de antecedente", ha reiterado el regidor de Leganés.

Con la confirmación por parte del Ministerio de Igualdad de este caso como un presunto feminicidio por violencia de género, el número de mujeres asesinadas por violencia de género asciende a 38 en 2026 y a 1.379 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos.

El Ministerio ha confirmado que la mujer, de 34 años, y cuyo cadáver fue localizado el pasado 19 de septiembre en su domicilio de Leganés con evidentes signos de violencia, no había realizado ningún tipo de denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor, que ya ha sido detenido.

Agentes de la Policía Nacional ha detenido en Alicante a su actual pareja, un hombre de 35 años, de nacionalidad española, como presunto autor de la muerte de esta mujer, que apareció muerta el pasado sábado, en torno a las 15:15 horas, con signos de violencia, en su casa de Leganés.

La víctima es la segunda mujer asesinada el sábado en Madrid, después de que fuera detenido un hombre de 85 años por la muerte violenta de su exnuera, de 47 años.

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización. EFE

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