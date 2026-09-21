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Alfaro comienza nuevo ciclo en Paraguay con muchas caras nuevas y varias ausencias

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Asunción, 20 sep (EFE).- El técnico argentino Gustavo Alfaro anunció este domingo, en el comienzo de su segundo ciclo con la selección de Paraguay, una lista de 28 convocados para los amistosos ante Bolivia y Colombia.

La Albirroja afrontará su primer examen con caras nuevas, algunos retornos y ausencias como la del experimentado portero Roberto 'Gatito' Fernández.

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La Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) ha programado partidos con Bolivia el 27 de septiembre y el 2 de octubre contra Colombia.

Como novedades en la convocatoria destacan Cléver Ferreira Ñamandú, quien milita en el Atlético Tucumán argentino; el mediapunta del Wolverhampton inglés Enso González; el atacante Robert Morales del Pumas mexicano y Hugo Quintana del Independiente del Valle ecuatoriano.

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También fueron llamados por primera vez Hugo Adrián Benítez, del club local Nacional, y el defensa Alexis Cañete, de Cerro Porteño.

El portero Santiago Rojas, también del Nacional, retorna al conjunto de mayores junto a Mathías Villasanti, quien juega con el Grêmio brasileño, y Hugo Cuenca, del Celta de Vigo Fortuna español.

No será esa la historia para 'Gatito' Fernández, así como para el mediapunta Alejandro Romero Gamarra, los centrocampista Damián Bobadilla y Braian Ojeda, los delanteros Isidro Pitta y Gabriel Ávalos, y los defensas Fabián Balbuena y Víctor Gustavo Velázquez.

Este grupo de jugadores no estará en los amistosos después de su participación en la Copa del Mundo disputada en México, Estados Unidos y Canadá.

Paraguay volvió este 2026 a la máxima cita del fútbol después de 16 años de ausencia y cayó 0-1 en octavos ante Francia después de eliminar a la poderosa Alemania en los dieciseisavos de final.

A continuación la lista de convocados:

Porteros: Orlando Gill (Lille-FRA), Gastón Olveira (Olimpia- PAR) y Santiago Rojas (Nacional-PAR).

Defensas: Gustavo Gómez (Palmeiras-BRA), Omar Alderete (Sunderland–GBR), Junior Alonso (Atlanta United-USA), José Canale (Lanús-ARG), Clever Ferreira (Atlético Tucumán-ARG), Alexis Cañete (Cerro Porteño-PAR), Juan Cáceres (Dinamo de Moscú-RUS), Alexandro Maidana (Talleres de Córdoba-ARG) y Alan Benítez (Libertad) .

Mediocampistas: Andrés Cubas (Vancouver-CAN), Hugo Cuenca (Celta-ESP), Enso González (Wolverhampton-GBR), Diego Gómez (Brighton-GBR), Mauricio Magalhaes (Palmeiras-BRA), Matías Galarza (Inter Miami-USA), Mathías Villasanti (Gremio-BRA) y Hugo Quintana (Independiente del Valle-ECU).

Delanteros: Miguel Almirón (Atlanta United-USA), Julio Enciso (Ipswich Town-GBR), Ramón Sosa (Palmeiras–Brasil), Gustavo Caballero (Santos–Brasil), Hugo Benítez (Nacional-PAR), Alex Arce (Independiente Rivadavia-ARG), Antonio Sanasunabria (Internacional-BRA) y Robert Morales (Pumas-MEX). EFE

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