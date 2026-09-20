Máximo Quiles se impone en Austria y logra la tercera victoria consecutiva

Redacción deportes, 20 sep (EFE).- El español Máximo Quiles (KTM) se ha adjudicado una nueva victoria, la tercera consecutiva, al vencer el Gran Premio de Austria de Moto3 que se ha disputado en el circuito Red Bull de Spielbrg, por delante de sus compatriotas Brian Uriarte (KTM) y Álvaro Carpe (KTM). EFE

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Los profesores y maestros madrileños se preparan para la huelga indefinida del sector educativo: así afectarán las protestas al funcionamiento de colegios e institutos Los sindicatos piden una bajada de ratios, un aumento salarial mensual de 600 euros, reducir la burocracia y un plan autonómico de climatización. CSIF propone a los trabajadores que rechacen las tareas voluntarias, como las excursiones, para presionar a la Comunidad de Madrid

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Pescado, huevos, fresas y naranjas, entre los alimentos que más han subido sus precios en el último año: las bayas frescas lideran la lista En el extremo opuesto, el café y sus sucedáneos han bajado en el mismo periodo