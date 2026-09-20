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La crisis de Ceuta copará de nuevo la sesión de control del Congreso, con preguntas a Robles, Marlaska, Torres y Bolaños

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Los ministros de Defensa, Margarita Robles, y del Interior, Fernando Grande-Marlaska, protagonizarán el próximo miércoles la sesión de control al Gobierno en el Congreso, donde la oposición les exigirá explicaciones sobre la gestión de la crisis de Ceuta con hasta siete preguntas. Por el mismo tema también se pedirán explicaciones a los titulares de Justicia, Félix Bolaños, y de Política Territorial , Angel Víctor Torres, designado como 'mando único' del Gobierno para esta crisis.

En la sesión plenaria no estará el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que viaja a Nueva York para participar en la Asamblea General de Naciones Unidas, ni tampoco nueve ministros que ya han comunicado que no podrán acudir por tener agendados otros compromisos.

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Así las cosas, buena parte del foco político recaerá sobre Robles y Marlaska, que desde el inicio de la crisis han mantenido posiciones diferentes sobre los avisos disponibles antes de la entrada masiva de migrantes de finales de julio.

La ministra de Defensa defendió que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) había cumplido con su labor y había trasladado información a las Fuerzas de Seguridad y a la Delegación del Gobierno, mientras Marlaska sostuvo que ningún informe había anticipado una entrada de la magnitud que finalmente se produjo.

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Los documentos desclasificados posteriormente confirmaron que el CNI comunicó el 29 de julio la existencia en redes sociales de un llamamiento para un "asalto por valla y mar" y que trasladó información a la Delegación del Gobierno y a la Guardia Civil, aunque el propio Centro precisó que esos datos no permitían anticipar "la magnitud y naturaleza" de lo sucedido al día siguiente.

Robles, que reconoció después que "todo se puede hacer mejor" y que el viernes visitó el CNI para condecorar a su personal, volverá el miércoles al centro de la atención parlamentaria después de no haber participado en el anterior Pleno y tras las interpretaciones que generaron sus escasos aplausos durante la comparecencia extraordinaria de Sánchez sobre Ceuta a principios de septiembre.

"¿PUEDE ESTAR ORGULLOSA DE SU TRABAJO, MINISTRA?"

La titular de Defensa deberá responder a cuatro diputados. La vicesecretaria de Regeneración del PP, Cuca Gamarra, le preguntará si cree que puede estar "orgullosa de su trabajo", mientras que Sofía Acedo quiere saber si "de verdad merece la pena" y Agustín Conde le planteará si va a "decir la verdad alguna vez".

También se dirigirá a Robles el diputado de Junts Isidre Gavín i Valls, que preguntará a la ministra si considera que el Gobierno español puede garantizar "una gestión eficiente de la crisis de seguridad".

A estas cuestiones se añadirá una interpelación urgente del PP sobre la gestión del Ministerio de Defensa durante la crisis de Ceuta. La iniciativa permitirá posteriormente a los 'populares' llevar al siguiente Pleno una moción derivada de la interpelación.

MARLASKA REGRESA TRAS SER REPROBADO

También afrontará una sesión especialmente centrada en Ceuta el ministro del Interior, apenas una semana después de que el Congreso aprobara su reprobación por la gestión de la crisis y reclamara al presidente del Gobierno su cese.

El secretario general del PP, Miguel Tellado, preguntará a Marlaska si cree que "Ceuta es una ciudad segura"; mientras que la portavoz de Interior del partido, Ana Belén Vázquez, quiere saber si considera "eficaz" su política de fronteras.

Por su parte, el diputado de UPN, Alberto Catalán, planteará directamente al ministro: "¿Por qué no dimite?".

¿A QUÉ SE DEDICA USTED, SEÑOR TORRES?

Las explicaciones sobre Ceuta se extenderán también al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, encargado del mando único constituido después de que el Gobierno declarase la situación de interés para la seguridad nacional en la ciudad autónoma.

El diputado del PP Borja Sémper le preguntará "¿a qué se dedica usted?", mientras que su compañero Jaime de Olano quiere saber si "está el Gobierno preparado" para afrontar todos los problemas generados en la ciudad autónoma y el malestar de la ciudadanía ceutí.

Vox también interpelará a Torres sobre las medidas adoptadas en relación con la situación de interés para la seguridad de Ceuta, lo que permitirá igualmente al grupo registrar posteriormente una moción para su debate y votación.

Por otro lado, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, recibirá dos preguntas. La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, le planteará "hasta dónde va este Gobierno"; mientras que la portavoz de Vox, Pepa Millán, le preguntará "hasta dónde piensan llegar".

EL PP PREGUNTA A REDONDO POR LAS MUJERES

La crisis también llegará al turno de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, a quien el portavoz de Igualdad del PP, Jaime de los Santos, preguntará si hay "mujeres de primera y de segunda".

Redondo visitó Ceuta el pasado 7 de septiembre, donde emplazó al Gobierno de la ciudad autónoma a colaborar en la búsqueda de espacios temporales seguros para las personas migrantes, "en especial para mujeres y niñas", tras mantener encuentros con representantes institucionales, policiales y servicios de atención a víctimas.

El PP, sin embargo, viene reclamando al Ministerio que garantice también la seguridad de las mujeres ceutíes. En la anterior sesión de control ya preguntó a Redondo si las mujeres podían considerarse seguras en la ciudad autónoma, a lo que la ministra respondió afirmativamente y rechazó que se "demonice a todo un pueblo", recordando que entre los investigados por agresiones también había españoles.

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EuropaPress

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