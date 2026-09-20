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Hoy será noticia. Lunes, 21 de septiembre

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SOCIEDAD INMIGRACIÓN

Marlaska viaja a Ceuta para seguir los triajes a los migrantes llegados durante la crisis

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Madrid (EFE).- El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, viaja este lunes a Ceuta para visitar el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE), donde se realizan los triajes a los migrantes llegados a finales de julio desde Marruecos para derivarlos a procesos de asilo o de expulsión.

Según ha informado Interior, Marlaska tiene previsto visitar, además, distintas unidades de la Policía Nacional y de la Guardia Civil y las dependencias de la Oficina de Asilo y Refugio abiertas en la ciudad autónoma, donde miles de migrantes siguen acampados en las playas y en situación de calle.

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SOCIEDAD INMIGRACIÓN

Núñez Feijóo, Manfred Weber y Vivas se reúnen con delegación del PP europeo que visita Ceuta

Ceuta (EFE).- El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, acompañado del presidente del PP Europeo, Manfred Weber, y el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, mantienen este lunes una reunión de trabajo con los miembros de la delegación del PP europeo.

La delegación popular visita la Ciudad Autónoma con motivo de la crisis provocada por la entrada masiva de personas los pasados 30 y 31 de julio, y posteriormente ofrecen una rueda de prensa.

POLÍTICA PARTIDOS

Los partidos analizan la actualidad protagonizada por la crisis de Ceuta

Madrid (EFE).- Los partidos analizan este lunes la actualidad y definen sus estrategias, con el debate político dominado por la crisis de Ceuta.

Crisis que incrementa el enfrentamiento entre el Ejecutivo central y el Gobierno de Juan Jesús Vivas en la ciudad autónoma.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Pedro Sánchez presenta un plan para un despliegue responsable de la IA

Madrid (EFE).- En medio de la polémica sobre poner o no límites al desarrollo de la Inteligencia Artificial, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presenta ‘IA360: plan para un despliegue responsable de la IA’.

En la apertura del acto de presentación intervendrá el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo.

DANA CONGRESO

Carlos Mazón comparecerá de nuevo ante la comisión de la dana en el Congreso

Madrid (EFE).- El expresidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón comparecerá de nuevo este lunes ante la comisión de la dana de 2024 en el Congreso de los Diputados, donde está citado también Emilio Argüeso, el exsecretario autonómico de Emergencias.

Mazón, quien continúa siendo diputado del Partido Popular y que ha sido convocado para la sesión de la mañana, la de las 11.00 horas, ya se personó ante esa misma comisión investigadora de la Cámara Baja el 17 de noviembre de 2025.

IRÁN GUERRA

Expertos debaten sobre la seguridad del suministro energético ante la incertidumbre geopolítica

Madrid (EFE).- El Club Español de la Energía (Enerclub) organiza este lunes una jornada con expertos para debatir sobre la seguridad del suministro energético ante un orden geopolítico incierto.

Analizarán, así mismo, los desafíos que conlleva la incertidumbre geopolítica y los cambios a adoptar en un nuevo paradigma de seguridad.

FESTIVAL SAN SEBASTIÁN

El Festival de San Sebastián proyecta dos películas que lucharán por la Concha de Oro

San Sebastián (EFE).- El Festival Internacional de Cine de San Sebastián continúa este lunes con la proyección de dos películas que lucharán por la Concha de Oro: 'Mis muertos tristes', de Pablo Larraín, y 'In my father's room', de Maha Harada.

También se proyectan, fuera de concurso, las españolas 'Ruega por nosotras' y 'Sacamantecas'.

CULTURA FESTIVAL

Un homenaje a Gata Cattana abre en Granada el Festival de Arte y Literatura Cultur-Alh

Granada (EFE).- Un homenaje a la poeta y rapera cordobesa Gata Cattana, figura fundamental de la vanguardia reciente, abre este lunes el Festival Internacional de Arte, Literatura y Humanidades de la Universidad de Granada Cultur-Alh, que se celebrará hasta el 27 de septiembre con la participación de 60 autores y una treintena de actividades gratuitas.

Bajo el título 'Mi libertad no cabe ni en mil jaulas de plata', el acto se presenta como una experiencia simultánea de música y palabra, rasgos esenciales de la obra de Gata Cattana, en la que los asistentes podrán transitar entre la actuación de la rapera y compositora gaditana Carmen Xía y una lectura festiva de la obra de la poeta cordobesa a cargo de Víctor Simón, poeta, rapero e investigador de las relaciones poéticas musicales en el contexto del rap español y la música urbana contemporánea.

EL TIEMPO

Cielos despejados en gran parte de España y temperaturas elevadas en el norte

Madrid (EFE).- Los cielos despejados predominarán este lunes en España debido a las altas presiones que provocarán estabilidad en la mayor parte del territorio y temperaturas elevadas en la mitad norte, aunque en Cádiz volverá a soplar levante fuerte.

Poca nubosidad durante la jornada salvo algunos intervalos de nubes bajas matinales en regiones de Galicia, área cantábrica, Alto Ebro, Baleares, Mediterráneo sur y oeste de Alborán, según el parte de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

EFE

plv

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