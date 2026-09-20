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El presidente de la Federación Internacional de Pelota Vasca inicia visita a Cuba

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La Habana 20 sep (EFE).- El presidente de a Federación Internacional de Pelota Vasca (FIPV), Xavier Cazaubon, llegó este domingo a Cuba para realizar una nueva visita de trabajo, que incluye una intensa agenda de encuentros y visitas a centros dedicados a esa disciplina deportiva.

Cazaubon tiene previsto un encuentro de trabajo con el titular del Comité Olímpico Cubano, Roberto León Richards, y autoridades del Instituto Nacional de Deportes y Recreación (Inder), reportó Jit, la publicación de esa institución estatal.

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El directivo se reunirá con funcionarios del gobierno en La Habana, y visitará la Escuela Nacional de Pelota Vasca Comandante Raúl Díaz Argüelles, y el Centro Deportivo Vicente Ponce Carrasco, entre otras instalaciones deportivas.

Otros de sus objetivos será visitar el Frontón Guernica, una icónica instalación para la práctica de la pelota vasca, con más de cien años de creada, ubicada en la ciudad central de Cienfuegos.

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Xavier Cazaubon preside la Federación Internacional de Pelota Vasca desde 2014. Es el octavo presidente en la historia de la organización instaurada en 1929.

Cuba tiene presencia en la Junta Directiva de la FIPV, por intermedio del comisionado nacional y presidente de la federación cubana, Lázaro Mendoza, y Vladimir Luján, quien fue jugador de la especialidad de pala, campeón mundial y panamericano.

La Federación Internacional de Pelota Vasca (FIPV) es el organismo rector mundial del deporte de la pelota vasca, con una larga historia, y un trabajo para promover, desarrollar y regular la pelota vasca en todo el mundo. EFE

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