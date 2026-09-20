El Palacio de los Hurtado de Mendoza registra otro derrumbe tres semanas después

Guardar

Soria, 20 sep (EFE).- El Palacio de los Hurtado de Mendoza de Almazán (Soria) ha registrado este domingo un nuevo desprendimiento en torno a las 21:30 horas, en la misma fachada que ya resultó afectada por otro derrumbe a comienzos de septiembre.

El nuevo desprendimiento ha provocado el desplome de parte de la cubierta y de varias columnas laterales de la zona norte del edificio, según se puede apreciar en un vídeo enviado por vecinos de la localidad que han presenciado el desplome.

PUBLICIDAD

El suceso ya ha sido puesto en conocimiento de la Junta de Castilla y León, cuyos técnicos evaluarán este lunes los daños y comprobarán el alcance del nuevo desprendimiento.

El primer desplome se produjo el pasado 1 de septiembre, a primera hora de la mañana, en la zona central del inmueble afectando a un tercio de fachada que da a la zona del Duero y provocando la pérdida de 5 de los 11 arcos del piso superior.

PUBLICIDAD

Después de 20 días de cruces de acusaciones entre las distintas formaciones políticas, este nuevo desplome activa de nuevo la alarma en el municipio adnamantino y la necesidad de una actuación urgente ante un posible colapso total de la estructura.

El Palacio de los Hurtado de Mendoza es uno de los edificios históricos más singulares de Almazán y constituye uno de los principales testimonios de la arquitectura histórica de la localidad que fue declarado Bien de Interés Cultural, en la categoría de Monumento, en 1991.EFE

PUBLICIDAD

aal/plv