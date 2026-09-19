Jovic vence a la española Bucsa y avanza a la final del Abierto de Guadalajara

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Guadalajara (México), 18 sep (EFE).- La estadounidense Iva Jovic, segunda sembrada y decimosexta del ránking de la WTA, superó este viernes a la española Cristina Bucsa, sexta favorita y número 44 del mundo, para avanzar a la final del Abierto de Tenis de Guadalajara.

Jovic, campeona defensora, se impuso en sets seguidos por 6-4 y 6-1.

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En el primer set, Bucsa arrancó descontrolada, con poca precisión en su derecha y con problemas para meter su saque, lo que Jovic aprovechó para romper en el segundo juego para luego, con su servicio, tomar ventaja de 3-0.

A pesar del dominio de la campeona, Cristina no se rindió, llegó a estar 4-1 en contra, pero punto a punto le complicó el juego a su rival hasta acercarse 5-4 gracias al quiebre que logró en el noveno juego, reacción que no le alcanzó para revertir la situación ya que la estadounidense le rompió en el décimo juego para imponerse 6-4.

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En la segunda manga, Bucsa de nuevo se mostró errática en las respuestas con su golpe de derecha desde el fondo de la cancha e inconsistente con su servicio, que perdió en el cuarto juego con una doble falta.

La española intentó reaccionar en el quinto juego pero dejó ir cuatro oportunidades de rompimiento ante una estadounidense que mostró gran fortaleza mental para irse arriba 5-1 con un nuevo quiebre en el sexto juego.

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Jovic selló el 6-1 y su pase a la final con la efectividad de su saque en una hora y 33 minutos de partido.

"Tuve un buen inicio de juego, confié en mi servicio y estoy contenta de avanzar a otra final aquí en Guadalajara. He ajustado mucho en mi juego, he sido muy positiva. Significa mucho para mí estar en la final", afirmó Jovic luego de su victoria.

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En la otra semifinal del torneo, que se juega sobre cancha dura y reparte una bolsa de más de 1.2 millones de dólares, la rusa Liudmila Samsónova, octava sembrada, se medirá más tarde a la estadounidense Peyton Stearns. EFE