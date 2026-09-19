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Evenepoel, Del Toro y Vollering encabezan la lucha por el arcoíris en Montreal

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Toronto (Canadá), 19 sep (EFE).- El belga Remco Evenepoel, el mexicano Isaac del Toro y la neerlandesa Demi Vollering encabezan el listado de las grandes figuras que disputarán a partir de este domingo en Montreal los Campeonatos del Mundo de Ciclismo en Ruta, una edición especialmente abierta por la ausencia del esloveno Tadej Pogacar.

Alrededor de un millar de ciclistas de unas 100 naciones competirán hasta el 27 de septiembre por 13 títulos mundiales entre contrarrelojes y pruebas en línea de las categorías élite, sub-23 y júnior, además del relevo mixto por equipos.

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Montreal vuelve a acoger el Mundial 52 años después de la histórica edición de 1974, la primera celebrada fuera de Europa, en la que Eddy Merckx conquistó el título masculino y la francesa Geneviève Gambillon el femenino.

Las contrarrelojes élite abrirán el programa el domingo sobre un recorrido de 39,2 kilómetros y 220 metros de desnivel que atravesará el río San Lorenzo, el circuito Gilles-Villeneuve de Fórmula Uno y el Viejo Montreal antes de concluir en el parque Jeanne-Mance.

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Evenepoel intentará conquistar su cuarto título mundial consecutivo contra el crono, con el italiano Filippo Ganna y el suizo Stefan Küng entre sus principales rivales, mientras que la suiza Marlen Reusser defenderá la corona femenina.

Pero el principal foco estará en las dos carreras élite en línea del último fin de semana, en un exigente circuito alrededor del monte Royal que promete convertir el Mundial en una prueba de desgaste.

La ausencia de Tadej Pogacar, campeón mundial en 2024 y 2025, ha modificado por completo el panorama de la prueba masculina después de que el esloveno diese por terminada su temporada tras la grave caída sufrida en la Vuelta a España.

Sin él, Evenepoel aparece como uno de los grandes aspirantes al título en ruta, que ya ganó en 2022, y llega además reforzado por su reciente victoria en el Gran Premio de Quebec.

Pero pocos conocen mejor el escenario decisivo que Del Toro. El mexicano, una de las grandes figuras emergentes del pelotón internacional, ganó el pasado domingo el Gran Premio de Montreal en el mismo circuito que decidirá buena parte del Mundial.

El recorrido masculino tendrá 273,7 kilómetros y 3.803 metros de desnivel, con doce vueltas al circuito final de 13,4 kilómetros del monte Royal.

Su principal dificultad será la subida de Camillien-Houde, de 1,67 kilómetros al 7,4 %, además de otros repechos y del falso llano ascendente de la avenida du Parc, donde estará instalada la meta.

El neerlandés Mathieu van der Poel, el británico Tom Pidcock, el francés Paul Seixas, el belga Wout van Aert, el esloveno Primoz Roglic y el estadounidense Brandon McNulty forman parte también del amplio grupo de corredores con opciones.

España acudirá al Mundial masculino con Enric Mas y Juan Ayuso como líderes de un equipo dirigido por Alejandro Valverde.

Mas llega a Canadá tras conquistar la Vuelta a España, mientras que Carlos Verona, Raúl García Pierna, Iván Romeo, Marcel Camprubí, Igor Arrieta y Markel Beloki completarán el equipo español para la prueba en línea. Romeo y Pablo Castrillo disputarán la contrarreloj.

En la competición femenina, España contará con Paula Blasi y Mavi García como principales bazas.

García fue bronce en el Mundial de Kigali de 2025, mientras que Blasi, también bronce sub-23 el pasado año, ha dado esta temporada un nuevo salto competitivo.

La prueba femenina élite, de 180,4 kilómetros y 2.570 metros de desnivel, tendrá ocho vueltas al circuito del monte Royal y presenta como uno de los grandes nombres a Vollering.

La neerlandesa tendrá entre sus principales rivales a la belga Lotte Kopecky, campeona mundial en 2023 y 2024, y a la canadiense Magdeleine Vallières Mill, que defenderá ante su público el título conquistado en Kigali en 2025.

Las carreras élite cerrarán ocho días de competición: las mujeres disputarán el título el sábado 26 y los hombres pondrán el broche al Mundial el domingo 27. EFE

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