Vox aboga por negar visados a marroquíes mientras Rabat no asuma la españolidad de Ceuta y Melilla

01/05/2026 El presidente de Vox, Santiago Abascal, interviene en un acto público en el marco de la campaña andaluza en Jaén. A 1 de mayo de 2026 en Jaén (Andalucía, España). Abascal ha planteado una campaña electoral en Andalucía plagada de actos para acompañar a su candidato, Manuel Gavira, siguiendo el mismo esquema que en los comicios de Extremadura, Aragón y Castilla y León, con apariciones y mítines prácticamente diarios. El objetivo es mejorar sus resultados en esa autonomía, evitar que Juanma Moreno alcance otra mayoría absoluta como en 2022 y atraer a votantes insatisfechos con la gestión del PP y el PSOE. POLITICA Ángel Díaz - Europa Press

Guardar

Vox ha exigido en el Congreso la denegación de visados a marroquíes hasta que Rabat reconozca en una declaración "pública, expresa e inequívoca" la españolidad de Ceuta, Melilla, las islas Chafarinas, el peñón de Vélez de la Gomera, el islote de Perejil, las islas y peñón de Alhucemas, todos ellos ubicados en el norte de África.

En una proposición no de ley para su debate en la Comisión de Exteriores de la Cámara Baja, los de Santiago Abascal insisten en que Marruecos ha demostrado "repetidamente" que "jamás" ha actuado como un socio "leal" a España, sino como "un actor hostil" que usa el "chantaje migratorio" para "doblegar la voluntad" de España.

PUBLICIDAD

Paralelamente, achaca a Marruecos la responsabilidad de "la degradación de las condiciones de vida en Ceuta, la inseguridad generalizada, las agresiones sexuales, los altísimos riesgos para la salud pública de los ceutíes y cualesquiera otras consecuencias derivadas de la invasión del pasado julio".

Así, como respuesta a "la agresión", Vox propone que España "no pueda ni deba permitir" la entrada, tránsito o permanencia en el territorio de nacionales marroquíes. "Las respuestas tibias, los discursos vacíos de condena o la sumisión diplomática suponen una traición al pueblo español", alega Vox.

PUBLICIDAD