Rufián, tras el mensaje de Iglesias contra la candidatura de Urtasun: Quien no quiera unir, que se aparte

09/09/2026 El presidente de ERC, Gabriel Rufian, interviene durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 9 de septiembre de 2026, en Madrid (España). El Gobierno se enfrenta a la primera sesión de control tras el inicio de curso, coincidiendo con la desclasificación de unos 40 documentos, fechados desde el 1 de julio hasta el 1 de agosto, relacionados con la crisis en Ceuta derivada por la entrada masiva de unos 80.000 migrantes desde la frontera con Marruecos. Saiz avanzó que se publicarían más informes relevantes si hubiera porque desde el Ejecutivo no tienen "nada que esconder". POLITICA Eduardo Parra - Europa Press

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El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, se ha pronunciado en sus redes sociales a raíz del mensaje que el exlíder de Podemos Pablo Iglesias haya mostrado sus dudas sobre que el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, pueda ser activo electoral frente a Pedro Sánchez. Quien no quiera unir, "que se aparte", ha dicho.

Iglesias considera que Urtasun --quien no se descarta ya como candidato de Sumar --no es una figura que pueda taponar la apelación del voto útil al presidente del Gobierno en caso de que haya un escenario de fragmentación electoral en las próximas elecciones generales: "Bien podría formar parte de una lista del PSC".

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Tras estas palabras, Rufián, quien ha venido defendiendo la idea de crear una alianza de izquierdas soberanistas para frenar a PP y Vox, ha comentado en 'X' la necesidad de recordar "otra vez" que "la mejor manera de reventar a la derecha es no reventar a otras izquierdas".

"Por muchas facturas y ganas de rajar que se tengan, que de eso tenemos todos y no interesan a nadie (a no ser que busques precisamente eso: reventar)", ha añadido el independentista catalán, quien ha concluido su mensaje llamando una vez más a que "quien pueda unir, que una" y, a quien no, "que se aparte".

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También el ex secretario general de Podemos en Madrid Ramón Espinar ha cargado contra Iglesias por sus críticas a Urtasun. "Antes de empezar, Iglesias ha pegado a Urtasun la hostia que no le hemos pegado ninguno a Irene por elegancia y por no joder el mínimo resquicio de esperanza que pueda tener la gente de izquierdas", ha escrito en la misma red social.