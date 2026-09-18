Planas cree que en Ceuta "sobra provocación y falta espíritu de solidaridad"

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Valladolid, 18 sep (EFE).- El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha afirmado que en Ceuta "sobra provocación y falta espíritu de solidaridad y de apoyo" al ser preguntado por las palabras del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien ha señalado que los incidentes de este viernes indican que “esto no es inmigración”, sino personas “contra el orden público y las fuerzas de seguridad”.

En declaraciones a los medios tras un acto en la provincia de Valladolid, el ministro ha situado entre las prioridades del Ejecutivo proporcionar un alojamiento digno a los migrantes, identificarlos y resolver las solicitudes de asilo y refugio para determinar, en cada caso, si procede o no su devolución a Marruecos, con una atención específica a los menores.

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Planas ha defendido como “prioridad total” el restablecimiento de la normalidad y la convivencia en Ceuta, ciudad que, al igual que Melilla, ha definido como “orgullosamente española” y frontera de España y de la Unión Europea.

“Nosotros estamos por las soluciones y por el trabajo; los que quieran ir en otro sentido, ellos sabrán”, ha añadido el ministro.

Preguntado también por las imágenes de los traslados realizados este viernes y los incidentes registrados, Planas ha remitido al ministro de Política Territorial, encargado de la coordinación.

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El titular de Agricultura ha insistido en que el Ejecutivo trata de buscar una salida a una situación “muy difícil” y ha rechazado convertir la crisis en un elemento de confrontación: “Para nosotros esto no es política ni campaña electoral”.

“Vamos a continuar trabajando, vamos a conseguir la situación de normalidad. Los que crean problemas, allá ellos; nosotros lo que hacemos es poner soluciones”, ha concluido. EFE

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