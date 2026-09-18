Las víctimas de la dana se concentrarán en el Congreso por la nueva comparecencia de Mazón

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València, 18 sep (EFE).- Las tres principales asociaciones de víctimas de la dana del 29 de octubre de 2024 se concentrarán el próximo lunes en Madrid, ante el Congreso de los Diputados, con motivo de la nueva comparecencia del expresident de la Generalitat Carlos Mazón ante la comisión de investigación de la Cámara Baja.

Las asociaciones de la dana han informado este viernes en un comunicado conjunto que se concentrarán a las puertas del Congreso de los Diputados de 10:30 a 11:30 horas, para coincidir con la llegada Mazón, y posteriormente volverán a hacerlo para la comparecencia del exsecretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso, uno de los dos altos cargos investigados por la gestión de aquella emergencia.

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"Queremos trasladar públicamente nuestras reivindicaciones y recordar que, casi dos años después de la tragedia, seguimos reclamando verdad, justicia y reparación para las víctimas y sus familias", han señalado la Associació de Víctimes de la Dana 29 d’ocubre 2024, la Asociación de Víctimas Mortales 29-O y Asociación de víctimas y damnificados de la Dana de Valencia.

Mazón, que ya compareció en la comisión de investigación sobre la dana del Congreso el pasado 17 de noviembre, ha sido convocado por segunda vez por este órgano el próximo lunes a las 11 horas, para responder a preguntas de los grupos sobre las nuevas informaciones conocidas desde entonces y las "diferentes versiones" que ha dado sobre lo ocurrido.

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La nueva citación parlamentaria se producirá tras conocerse que la Fiscalía del Tribunal Supremo ha propuesto que se requiera al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) el auto en el que rechazó investigar a Mazón por su gestión de la dana de 2024, en el marco de una querella del PSPV-PSOE contra él por falso testimonio.

Los socialistas consideran que Mazón "faltó a la verdad" ante esa comisión de investigación sobre sus llamadas el día de la dana, el itinerario que hizo tras salir del restaurante donde comió, el momento en el que supo que había fallecidos, sus comunicaciones con la exconsellera Salomé Pradas o el destino de las ayudas del Gobierno de España.

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El lunes también ha sido citado, a las 15:30 horas, quien era el número dos de Emergencias en la dana de 2024, Emilio Argüeso, imputado en la causa judicial junto a Pradas y que, aunque ya había sido llamado por la comisión de investigación, excusó su asistencia el pasado mes de enero al alegar que estaba de baja médica. EFE