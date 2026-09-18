Espana agencias

Las víctimas de la dana se concentrarán en el Congreso por la nueva comparecencia de Mazón

Guardar

València, 18 sep (EFE).- Las tres principales asociaciones de víctimas de la dana del 29 de octubre de 2024 se concentrarán el próximo lunes en Madrid, ante el Congreso de los Diputados, con motivo de la nueva comparecencia del expresident de la Generalitat Carlos Mazón ante la comisión de investigación de la Cámara Baja.

Las asociaciones de la dana han informado este viernes en un comunicado conjunto que se concentrarán a las puertas del Congreso de los Diputados de 10:30 a 11:30 horas, para coincidir con la llegada Mazón, y posteriormente volverán a hacerlo para la comparecencia del exsecretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso, uno de los dos altos cargos investigados por la gestión de aquella emergencia.

PUBLICIDAD

"Queremos trasladar públicamente nuestras reivindicaciones y recordar que, casi dos años después de la tragedia, seguimos reclamando verdad, justicia y reparación para las víctimas y sus familias", han señalado la Associació de Víctimes de la Dana 29 d’ocubre 2024, la Asociación de Víctimas Mortales 29-O y Asociación de víctimas y damnificados de la Dana de Valencia.

Mazón, que ya compareció en la comisión de investigación sobre la dana del Congreso el pasado 17 de noviembre, ha sido convocado por segunda vez por este órgano el próximo lunes a las 11 horas, para responder a preguntas de los grupos sobre las nuevas informaciones conocidas desde entonces y las "diferentes versiones" que ha dado sobre lo ocurrido.

PUBLICIDAD

La nueva citación parlamentaria se producirá tras conocerse que la Fiscalía del Tribunal Supremo ha propuesto que se requiera al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) el auto en el que rechazó investigar a Mazón por su gestión de la dana de 2024, en el marco de una querella del PSPV-PSOE contra él por falso testimonio.

Los socialistas consideran que Mazón "faltó a la verdad" ante esa comisión de investigación sobre sus llamadas el día de la dana, el itinerario que hizo tras salir del restaurante donde comió, el momento en el que supo que había fallecidos, sus comunicaciones con la exconsellera Salomé Pradas o el destino de las ayudas del Gobierno de España.

El lunes también ha sido citado, a las 15:30 horas, quien era el número dos de Emergencias en la dana de 2024, Emilio Argüeso, imputado en la causa judicial junto a Pradas y que, aunque ya había sido llamado por la comisión de investigación, excusó su asistencia el pasado mes de enero al alegar que estaba de baja médica. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Muere una de las belugas que fue trasladada desde un zoo de Canadá al Oceanogràfic de Valencia: “Es un momento especialmente difícil para todos”

Los cetáceos se habían salvado del sacrificio gracias a un operativo internacional que permitió que fuesen reubicados en distintos parques

Muere una de las belugas que fue trasladada desde un zoo de Canadá al Oceanogràfic de Valencia: “Es un momento especialmente difícil para todos”

Putin ordena transferir los activos de Nestlé, Auchan y Leroy Merlin en Rusia a una empresa dirigida por un general y con un solo empleado

El documento indica que la gestión de estas participaciones recae en L.E.V. Management, una empresa registrada en Rusia a finales de 2025

Putin ordena transferir los activos de Nestlé, Auchan y Leroy Merlin en Rusia a una empresa dirigida por un general y con un solo empleado

Un menor marroquí no acompañado en Ceuta da positivo en mpox: el primer caso registrado en la ciudad autónoma

El joven permanece aislado y recibe tratamiento para la enfermedad

Un menor marroquí no acompañado en Ceuta da positivo en mpox: el primer caso registrado en la ciudad autónoma

Estos son los ganadores del Sorteo 1 de Super Once del 18 septiembre

Como cada viernes, aquí están los resultados ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Estos son los ganadores del Sorteo 1 de Super Once del 18 septiembre

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Putin ordena transferir los activos de Nestlé, Auchan y Leroy Merlin en Rusia a una empresa dirigida por un general y con un solo empleado

Putin ordena transferir los activos de Nestlé, Auchan y Leroy Merlin en Rusia a una empresa dirigida por un general y con un solo empleado

Comienza el traslado de migrantes al campamento del puerto de Ceuta, donde más de 4.000 personas esperan conseguir una de las 1.700 plazas disponibles

El mercado real del alquiler en Madrid: el 0,5% de los propietarios (empresas y fondos) controlan el 82% de los contratos y gestionan 632 millones de euros en fianzas

El buque de guerra español que ha recibido Marruecos y que retoma la relación de Navantia y Rabat iniciada en los años 80

El Gobierno de Sánchez y el Ejecutivo de Vivas se pelean por quién debe pagar los 80 euros que cuesta el informe forense para identificar que un migrante es menor

ECONOMÍA

Las visitas de alemanes y franceses a España cayeron en agosto, pero aun así el turismo internacional se disparó: la mayoría llegó del Reino Unido

Las visitas de alemanes y franceses a España cayeron en agosto, pero aun así el turismo internacional se disparó: la mayoría llegó del Reino Unido

Juanma Lorente, abogado: “Si tu empresa tarda mucho en abrir un protocolo de acoso, puedes poner una demanda para irte con indemnización”

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Más de 32.000 personas mueren esperando a que el Estado resuelva su solicitud de ayuda a la dependencia

Alejandro Benítez, asesor financiero: “En cuanto entras por la puerta del banco, dejas de ser una persona y pasas a ser un número”

DEPORTES

Mbappé se fija el Balón de Oro como meta: “Lo más importante es que vuelva al Real Madrid”

Mbappé se fija el Balón de Oro como meta: “Lo más importante es que vuelva al Real Madrid”

Fernando Alonso pone a la FIA contra las cuerdas mientras presiona a Honda por su futuro en la Fórmula 1: “Mi responsabilidad es ayudarlos con mi experiencia”

Ilia Topuria está de vuelta, reta a Justin Gaethje y no se guarda nada: “Ahora vamos a ver quién tiene pelotas”

Jorge Martín puede regalar el Mundial de MotoGP a Marc Márquez: “Tomaré la decisión este fin de semana”

La Roja gana el Mundial, pero nadie tiene el puesto asegurado: los campeones que pueden caerse de la lista de De la Fuente y las novedades