La Fiscalía de la AN recurre la semilibertad de 'Anboto' aprobada por el Gobierno Vasco después de rechazarla el juez

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La Fiscalía de la Audiencia Nacional (AN) ha recurrido la propuesta de semilibertad aprobada por segunda vez por el Gobierno Vasco para la exdirigente de ETA Soledad Iparraguirre, alias 'Anboto', después de revocarla un juez, porque entiende que no se dan las circunstancias excepcionales exigidas para que pueda disfrutarla.

Así lo ha comunicado este viernes el Ministerio Público en una nota de prensa, en la que ha explicado que el fiscal sostiene que la propuesta actual "reproduce sustancialmente otra planteada hace apenas unos meses y que ya fue anulada por la autoridad judicial a instancia de la propia Fiscalía".

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"No se ha producido ningún cambio relevante en la situación penitenciaria, personal o tratamental de la interna que justifique revisar el criterio judicial previamente establecido", considera.

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