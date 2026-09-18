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La familia Addams llega a Madrid con un musical bizarro y una escenografía que cobra vida

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Madrid, 18 sep (EFE).- El escenario del Teatro Calderón recibe desde este viernes a la escalofriante familia Addams con un musical "bizarro" que pondrá sobre la mesa conceptos como "el amor y la normalidad" a través de una producción audiovisual "muy compleja", tal y como ha afirmado parte de su elenco a EFE.

Con el impulso del reciente éxito de la serie 'Wednesday' de Tim Burton, una nueva versión de la famosa familia Addams vuelve al Calderón nueve años después con una historia "atemporal" que conocen nuestros padres y abuelos, según ha explicado la actriz Cristina Picos, quien da vida a la joven Miércoles.

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"Cualquier persona del público se va a poder sentir identificada con la historia de una familia aparentemente disfuncional que tiene problemas normales", ha afirmado Picos, que también ha apuntado la importancia de este musical para "desconectar y vivir un espectáculo en directo, sin móviles, en el que el espectador se va a llevar muchísima risa".

En esta versión del director italiano Federico Bellone, quien ya ha dirigido musicales como 'Houdini' o 'El fantasma de la ópera', Miércoles se enamora de un joven absolutamente normal perteneciente a una familia conservadora, cuyos valores chocarán de frente con los de los terroríficos miembros de la familia Addams.

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A lo largo de la obra, el amor prevalece sobre cualquier otro sentimiento y sirve como vínculo emocional de cara a conectar el espectador, ha afirmado Javier Navares, que interpretará a Gómez, marido de Morticia: "Hay un ingrediente principal en esta historia que es el amor. Pretendemos sorprender, hacer reír y dar un pellizquito en el corazón".

"Aquí tienes tres ejemplos de amor -ha afirmado emocionado y abrazándose con sus dos compañeras-, no solo amor por la profesión, sino también por nuestros compañeros y nuestros personajes".

El director asociado de la obra, Sebastián Prada, ha valorado el papel de esta versión como una "parodia bizarra y una sátira del teatro musical", aunque Natalia Millán, que se pondrá en el papel de Morticia, ha preferido referirse a ella como un "homenaje al género cuyas referencias van a encantar a los amantes de los musicales, que cada vez son más".

El musical cuenta con un componente técnico en la producción que eleva la espectacularidad de sus números y actuaciones, algo que llevó a su director a valorar la obra como "más compleja" que su versión de 'El fantasma de la ópera' y que para los actores ha sido "complicado y un ejercicio de paciencia y entrega, pero también de ilusión".

Reflejo de ello es la gran mansión de los Addams, un edificio entero que cobra vida sobre el escenario, cambia de forma, otorga a la obra un fuerte dinamismo en sus transiciones y se mueve junto a los personajes como "un protagonista más de este espectáculo", ha subrayado Millán.

Sobre la reflexión final de la obra, más allá del papel del amor, la actriz ha puesto en valor la forma en la que la obra trata conceptos como la normalidad y lo común: "¿Qué es ser normal? Queremos que el público reflexione sobre algo tan bonito como que no hay una única normalidad". EFE

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