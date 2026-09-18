Jan Oliveras recibe el alta y estará con el Fortuna en Almería

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Vigo, 18 sep (EFE).- El lateral izquierdo Jan Oliveras se ha recuperado de la lesión que sufría en la rodilla derecha y estará a disposición de Fredi Álvarez para el partido de este domingo contra la UD Almería.

El exfutbolista del Barcelona, que cumple su segunda temporada en el filial del Celta, no pudo participar en los últimos dos partidos de LaLiga Hypermotion contra el AD Ceuta y la SD Eibar por dicha lesión.

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El que tampoco llegará al partido de este fin de semana será el centrocampista Stefan Bajcetic, quien se encuentra en la recta final de la recuperación de la lesión que sufrió siendo jugador del Liverpool.

“Ya está haciendo prácticamente todo el trabajo con el grupo, pero le falta alcanzar ese pico de velocidad máxima. Creo que está muy cerca de poder entrar en la primera convocatoria, pero no será posible para el partido contra el Almería”, explicó Fredi. EFE

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dmg/apa