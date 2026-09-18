Ingebrigtsen contra Gressier y la armada africana, ases a seguir en los Mundiales de ruta

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Redacción deportes, 18 sep (EFE).- Los Mundiales de ruta que se disputan en Copenhague (Dinamarca) entre el 19 y 20 de septiembre reúnen a una gran nómina de las estrellas del mediofondo, entre ellos el noruego Jakob Ingebrigtsen y el francés Jimmy Gressier, que buscarán su cuota de protagonismo en los 5 kilómetros junto con el estadounidense Yared Nuguse en la milla ante la condición de favorita de la armada africana en el medio maratón.

Tras el éxito de la primera edición en Riga (Letonia) en 2023, Copenhague acoge la segunda edición de los Mundiales en ruta para concluir la temporada oficial de campeonatos organizados por World Athletics.

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La prueba femenina de la milla reúne a buena parte de las mejores mediofondistas africanas, como la etíope Freyweni Hailu, que buscará mejorar su segundo puesto de Riga en 2023. Desde entonces, se ha convertido dos veces en campeona mundial en pista cubierta, terminó sexta en los 1.500 metros en el Mundial de Tokio de 2025 y ganó recientemente los 5.000 de la última final de la Liga Diamante.

La francesa Agathe Guillemot, sexta en la final de la Liga Diamante, estuvo entre sus rivales en los 1.500 metros en el Ultimate de Budapest, en el que también compitieron la estadounidense Addison Wiley, medallista de bronce mundial en pista cubierta en los 800 metros en Torun en marzo, y la australiana Sarah Billings, bronce en los 800 metros de los Juegos de la Commonwealth

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En la categoría masculina de la milla las miradas están puestas en el estadounidense Yared Nuguse, que hará un cambio de pista a ruta seis días después de haber finalizado quinto en los 1.500 metros en el Ultimate de Budapest. El medallista de bronce olímpico en 1500 metros y antiguo poseedor del récord mundial de la milla en pista cubierta ya ha demostrado su habilidad en ruta, al ganar el título estadounidense en abril con un tiempo de 3:54.06.

Su compatriota Vicent Ciattei se perfila como seria amenaza a juzgar por su rendimiento en la distancia. Además de terminar a poco más de medio segundo de Nuguse en el Campeonato de Estados Unidos, ha tenido un año excepcional en la pista, rebajando su mejor marca en los 1.500 metros a 3:30.90 y su mejor marca en la milla a 3:48.34.

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En esa terna de aspirantes a ganar también figuran el alemán Robert Farken, el galés Jake Heyward y el irlandés Andrew Coscoran

Tras una victoria aplastante en el Ultimate de Budapest, la etíope Likina Amebaw intentará añadir otro título mundial a su palmarés en los 5 kilómetros ruta de Copenhague, a los que llega como número uno del 'ranking' mundial. Sus logros en ruta son igualmente impresionantes con 29:29 en los 10 km en Valencia en enero y una mejor marca personal de 14:23 en los 5 kilómetros, establecida en Barcelona a finales del año pasado.

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Amebaw no tendrá mucho respiro en el rápido circuito de Copenhague, sobre todo por parte de Aleshign Baweke, su compañera de equipo etíope, que buscará sorprender con una victoria que también quieren las kenianas Caroline Nyaga, que posee la mejor marca personal en 5 kilómetros entre las participantes de Copenhague con 14:19; y Caroline Gitonga, que ha protagonizado una de las temporadas más destacadas en carreras de ruta con 14:26 en 5 km.

Europa también cuenta con varias atletas que aspiran a medalla como la neerlandesa Diane van Es, plusmarquista continental desde el pasado febrero con 14:33; y la belga Jana Van Lent, que en enero rebajó su récord nacional de 10 kilómetros en ruta a 30:10, estableció otro récord nacional de 14:36 ​​en 5 kilómetros en Utrecht y luego obtuvo la medalla de bronce en los 10.000 metros en el Campeonato Europeo en Birmingham.

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En la categoría masculina de los 5 kilómetros se verá el duelo entre el francés Jimmy Gressier, campeón mundial de 10.000 metros, y el noruego Jakob Ingebrigtsen, campeón olímpico y cuatro veces campeón europeo de 5.000.

Gressier, que terminó quinto en la media maratón de la última edición del Mundial de ruta de 2023, estuvo a punto de batir el récord mundial de 5 kilómetros cuando logró un récord europeo de 12:51 en Lille en abril. Solo Berihu Aregawi (12:49) y Yomif Kejelcha (12:50) han corrido más rápido que él.

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Ingebrigtsen, tras las finales de la Liga Diamante y el Ultimate, será su tercer fin de semana consecutivo corriendo y regresará a las calles de la ciudad donde corrió su primer, y hasta ahora único, medio maratón en 2024. Además, solo ha corrido los 5 kilómetros en ruta una vez hasta la fecha: en Stavanger en 2020, donde registró un tiempo de 13:28.

La keniana Agnes Ngetich consiguió su primer título mundial con una victoria aplastante en el Mundial de cross en Tallahassee en enero, antes de marcar un tiempo de 28:58 en los 10 kilómetros en Lille, el tercer mejor tiempo de la historia.

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Ngetich, poseedora del récord mundial de 10 kilómetros, corrió en 1:03:04 en su debut en la media maratón en Valencia en 2024 y regresó un año después para ganar con un tiempo de 1:03:08. Estas siguen siendo la segunda y la tercera mejores marcas de la historia, solo superadas por el récord mundial de Letesenbet Gidey de 1:02:52.

Su único tropiezo en el año llegó en el medio maratón de Nueva York en marzo, en el que fue decimotercera, algo a lo que se quiere agarrar la etíope Tsigie Gebreselama, que se perfila como una de las rivales más fuertes. La subcampeona mundial de cross ocupa el cuarto puesto en el 'ranking' mundial de carreras en ruta y es la participante más rápida de Copenhague este año, tras haber ganado el medio maratón de Lisboa en marzo.

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Su compañera de equipo etíope, Ftaw Zeray, también ha impresionado esta temporada. Ganó en París con una marca personal de 1:05:12 en marzo y, al mes siguiente, obtuvo el segundo lugar en Estambul. Zeray finalizó sexta en la media maratón del Campeonato Mundial de Atletismo en Ruta de 2023.

En la categoría masculina los kenianos Nicholas Kipkorir, el más rápido de la temporada con 58:08 en Lisboa, y Daniel Ebenyo, subcampeón mundial de 10.000 metros en 2023, consiguieron medallas en la última edición del Mundial de ruta en 2023 y volverán a luchar por un puesto en el podio en la capital danesa, donde se enfrentarán a un grupo formidable de atletas, entre los que destacan otros medallistas importantes como el sueco Andreas Almgren, medallista de bronce mundial en los 10.000 metros, y el ugandés Joshua Cheptegei, múltiple campeón olímpico y mundial.

El poseedor del récord italiano, Yemaneberhan Crippa, también está en acción. El atleta de 29 años terminó cuarto en los 10.000 metros europeos, ganados por Almgren, y estableció su récord nacional de 59:01 en febrero. EFE