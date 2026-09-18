'Gente de la ruta' de Lucas Koziarski, Faro de Oro del Festival de Cine de Santander

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Santander, 18 sep (EFE).- La producción argentina 'Gente de la ruta', de Lucas Koziarski, se ha alzado con el Faro de Oro a Mejor Ópera Prima en la décima edición del Festival de Cine de Santander y el premio a la mejor dirección.

El festival se clausuró anoche con la entrega de premios, el reconocimiento al cineasta a Albert Serra, que recibió el Faro de Honor del festival y el estreno en el Centro Botín de 'Etxeandía mastodophoniko', un documental de Alfonso Cortés-Cavanillas que reflexiona sobre la vocación artística, el miedo y la libertad.

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El Faro de Plata a Mejor Película de la Sección Oficial Cantabria Infinita fue para 'Altas capacidades', de Víctor García León.

'Nunkui', de Verenice Benítez se llevó el Faro de Plata Dama al Mejor Guion y 'El regresado', de Armando Capó, el Faro de Plata AECID a la Mejor Producción Iberoamericana.

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Tras seis jornadas de proyecciones, diálogos entre cineastas, mesas redondas, galas y premios, se despidió una edición por la que han pasado directores y actores como Juan Antonio Bayona, Alauda Ruiz de Azua, Elena Anaya, Dolores Fonzi, Gemma Blasco, Rodrigo Sorogoyen, Fernando Trueba o Isabel Coixet.

El Festival también ha reconocido a la cineasta argentina Dolores Fonzi con el Faro Dos Orillas, y la directora Gemma Blasco ('La furia') el Faro Talento Joven, entre otros artistas. EFE

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