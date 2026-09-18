España ratifica su apoyo a la Coalición para la Igualdad de Derechos tras dejarla Colombia

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Madrid, 18 sep (EFE).- El Ministerio de Asuntos Exteriores ha ratificado este viernes su compromiso con la protección de los derechos fundamentales y las libertades de las personas LGTBI y con la Coalición para la Igualdad de Derechos, después de que Colombia haya decidido retirarse de ese organismo que copresidía junto a España desde 2024.

En un comunicado, Exteriores recuerda que, a pesar de los avances alcanzados para garantizar la igualdad ante la ley y luchar contra la discriminación, en muchas partes del mundo las personas LGTBI+ siguen enfrentándose a "la discriminación, la violencia, la exclusión" y otras formas de vulneración de derechos.

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"​España reafirma el compromiso compartido con la igualdad, la dignidad humana y la universalidad de los derechos humanos, principios fundamentales para la construcción de sociedades más justas, inclusivas y resilientes", subraya el Ministerio.

El Gobierno de Colombia anuncio el jueves que se retiraba de la Coalición por la Igualdad de Derechos (ERC, por sus siglas en inglés), un grupo de 45 países que luchan por la defensa de los derechos de la comunidad LGTBI. EFE

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