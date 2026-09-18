Enrique Cerezo, Gerardo Herrero y Alessio Rigo de Righi, premiados en el Almería Western

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Almería, 18 sep.- El productor y empresario Enrique Cerezo, el director y productor Gerardo Herrero y el cineasta italoargentino Alessio Rigo de Righi recibirán tres de los premios honoríficos de la XVI edición del Almería Western Film Festival (AWFF), que se celebrará del 8 al 12 de octubre en Tabernas (Almería) y los poblados MiniHollywood Oasys y Fort Bravo Texas Hollywood.

El director del certamen, Juan Francisco Viruega, ha anunciado estos reconocimientos durante la presentación de la programación, celebrada este viernes en la Diputación de Almería. Los galardones se suman a los ya comunicados para la actriz italiana Rada Rassimov y, a título póstumo, para Eli Wallach, en una edición marcada por el sesenta aniversario de ‘El bueno, el feo y el malo’.

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Cerezo recibirá el Premio a la Difusión del Género Wéstern por su labor de recuperación y conservación de más de 8.000 títulos cinematográficos en España, muchos de ellos del género, según ha explicado Viruega. El responsable del festival también ha destacado su participación como productor de películas del oeste y la realización de un documental en Almería durante los años setenta.

El productor recogerá el reconocimiento en la gala inaugural. Durante la presentación, Viruega ha subrayado su actividad cinematográfica, además de su faceta como presidente del Atlético de Madrid, y ha mencionado su vinculación con EGEDA, Madrid Film Commission y la plataforma FlixOlé.

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El Premio Desierto de Tabernas será para Gerardo Herrero, cuya productora, Tornasol, ha producido cerca de 200 películas, según los datos expuestos por el director del certamen. Entre los trabajos vinculados al territorio, Viruega ha citado ‘Don Juan’, la docuserie ‘Jerusalem’ y ‘En zona hostil’. También ha avanzado que Herrero tiene pendiente el estreno de ‘Carta blanca’, previsto para enero de 2027.

Por su parte, Alessio Rigo de Righi recibirá el Premio Spirit of the West. El director del AWFF ha destacado su trayectoria dentro del género y ha anunciado que una de sus películas participará en la sección oficial de esta edición.

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La programación reunirá 58 obras cinematográficas de 16 países, con siete largometrajes en la sección oficial a competición. El festival incorporará una nueva sección dedicada a propuestas que exploran las fronteras entre el documental y la ficción, con trabajos de experimentación formal y retratos etnográficos.

La oferta competitiva incluirá asimismo trece cortometrajes en la sección internacional y cinco en la sección andaluza, además de las propuestas de escuelas de cine.

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La conmemoración de la película de Sergio Leone tendrá entre sus protagonistas a Rada Rassimov, quien recibirá el Premio Tabernas de Cine durante la gala inaugural del 8 de octubre. La actriz, que interpretó a María, descubrirá previamente su silla en el Paseo de Cine de la localidad.

El homenaje a Eli Wallach, distinguido con el Premio Leone in Memoriam, tendrá lugar el 9 de octubre en MiniHollywood Oasys. Su hija, la actriz Roberta Wallach, recogerá el galardón en un acto que incluirá música de Ennio Morricone, recreaciones y el descubrimiento de una lápida conmemorativa.

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La sección Wéstern Classic recuperará ‘El bueno, el feo y el malo’ y ‘La caza’, de Carlos Saura, ambas en su sesenta aniversario. El programa se completará con presentaciones de libros, mesas redondas, talleres y actividades familiares. EFE

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