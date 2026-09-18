El PP niega presionar contra la oficialidad del catalán en la UE: "Es un invento de Illa"

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Barcelona, 18 sep (EFE).- El secretario general del PP catalán, Juan Fernández, ha negado este viernes que su partido esté presionando en contra de la oficialidad del catalán en la Unión Europea: "Es un invento del señor Illa y del PSOE".

En una entrevista en Ràdio4 y La2, ha asegurado que "esta política" con el catalán en Europa "no le hace ningún favor a la lengua", que considera que hay que "promover" y "proteger", pero no "imponer".

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"Lo hicieron en el Congreso, permitieron el sistema de traducción simultánea y podemos ver a diputados como por ejemplo Rufián que no hablan catalán", ha dicho Fernández, tras rechazar que el catalán sea "moneda de cambio" en Europa.

Por otro lado, y sobre la propuesta del presidente catalán de impulsar un gran pacto por la educación, el secretario general del PP catalán ha mantenido que "no va a ninguna parte ni resuelve el problema", como cree que ocurre con "otros" pactos en Cataluña.

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"Lo que tendría que hacer Salvador Illa primero es cesar a la consellera de Educación. No puede liderar un pacto nacional por la educación una consellera que no ha sido capaz de ponerse de acuerdo con los sindicatos", ha afirmado.

También ha pedido al ejecutivo catalán aplicar las sentencias sobre el 25 % de castellano en las aulas.

Sobre la crisis migratoria en Ceuta, Fernández se ha mostrado partidario de reformar la legislación para permitir las "expulsiones masivas". EFE