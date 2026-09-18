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El PP califica de "caos absoluto" el traslado de los inmigrantes al Puerto de Ceuta y exige al Gobierno la dimisión

18/09/2026 Los Cuerpos de Seguridad del Estado organizan a los migrantes para su traslado al Puerto de Ceuta, a 18 de septiembre de 2026, en Ceuta (España). Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) han comenzado a realizar el traslado de los inmigrantes que se encuentran en las playas de el Trampolín y Benítez a las instalaciones del Puerto que se han realizado durante los últimos días. POLITICA Gabriela Sardá Núñez - Europa Press
18/09/2026 Los Cuerpos de Seguridad del Estado organizan a los migrantes para su traslado al Puerto de Ceuta, a 18 de septiembre de 2026, en Ceuta (España). Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) han comenzado a realizar el traslado de los inmigrantes que se encuentran en las playas de el Trampolín y Benítez a las instalaciones del Puerto que se han realizado durante los últimos días. POLITICA Gabriela Sardá Núñez - Europa Press
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El PP ha calificado de "caos absoluto" el traslado de inmigrantes al Puerto de Ceuta y ha exigido al Gobierno la dimisión después de que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se hayan visto obligadas a cargar contra ellos tras intentar llegar en masa a la nueva ubicación.

"Devolución inmediata. Gobierno dimisión", ha escrito el secretario general del PP, Miguel Tellado, en un mensaje en 'X' en el que ha adjuntado las imágenes de los momentos de tensión que se han vivido en la ciudad autónoma en pleno traslado de inmigrantes.

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La portavoz parlamentaria en el Congreso, Ester Muñoz, también ha ironizado sobre la "normalidad" en Ceuta, reprochando al presidente Pedro Sánchez su gestión de la "invasión". "Se aprecia la 'inseguridad subjetiva'", ha comentado, en referencia a las palabras del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Para Muñoz, el Ejecutivo ha vuelto a dejar "vendidos a policías nacionales, guardias civiles y militares", mientras Ceuta queda "abandonada a su suerte". "Jamás te lo perdonaremos", ha advertido a Sánchez.

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En una entrevista en 'La 7', recogida por Europa Press, la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, también ha tildado de "caos absoluto" el traslado de los inmigrantes al Puerto. "Es la imagen de la negligencia y la inoperancia del Gobierno de España", ha criticado.

Gamarra también ha recordado que mientras tanto hay 80.000 españoles que "no tienen derechos", especialmente las mujeres y los niños, ni pueden "circular con seguridad o tranquilidad". "Eso es una absoluta anomalía. Es algo que los españoles no tenemos por qué vivir ni consentir", ha zanjado.

El traslado de buena parte de los migrantes que permanecen en los asentamientos de las playas del Trampolín y Benítez ha comenzado a primera hora de este viernes. Las fuerzas y cuerpos de seguridad han comenzado acompañando a una multitud hacia el dispositivo del Puerto, donde solo caben 1.800 personas, pese a que se estima que entre las dos playas hay más de 4.000.

Por este motivo se han producido momentos de tensión ya que algunos migrantes comenzaron a correr y fue necesario el refuerzo de Policía Nacional, con cuya intervención se contuvieron en un primer momento. No obstante, ha vuelto a haber escenas de tensión por los sucesivos intentos de los migranes de llegar en masa al puerto de Ceuta para lograr una de las plazas, por lo que echaban a correr de manera descontrolada.

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