El INE revisa dos décimas a la baja el crecimiento económico de 2025, hasta el 2,6 %

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Madrid, 18 sep (EFE).- El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha revisado dos décimas a la baja el crecimiento económico de 2025, hasta el 2,6 %, debido a una menor contribución de la demanda interna y de la externa, mientras que ha subido dos décimas el de 2024, hasta el 3,7 %.

El INE ha publicado este viernes la revisión del producto interior bruto (PIB) anual del periodo 1995-2025, que establece como definitiva la variación correspondiente al año 2023 y la sitúa en el 2,4 %, una décima inferior.

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Estas revisiones de la serie de cuentas nacionales para los años 2023, 2024 y 2025 conducen a una estimación del PIB anual a precios corrientes de 1.693.738 millones de euros en 2025, un 0,5 % superior al nivel inicialmente estimado. EFE