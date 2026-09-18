El IBEX 35 pierde un 1,6 %, pero mantiene los 19.500 puntos con la ´cuádruple hora bruja`

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Madrid, 18 sep (EFE).- El IBEX 35, principal índice de la Bolsa española, ha perdido este viernes un 1,6 % lastrado por las caídas en Wall Street y en una jornada marcada por la "cuádruple hora bruja", donde vencen futuros y opciones sobre índices y acciones, y que genera más volatilidad en el mercado.

En la que es su mayor caída desde julio, el selectivo español ha cedido 318 puntos, aunque ha logrado mantener el nivel de los 19.500.

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La bolsa española despide la semana con pérdidas superiores al 1,6 % en los 19.513 puntos. Pese a los descensos de este viernes, en lo que va de año, el IBEX 35 se revaloriza un 12,75 %.

La bolsa española arrancaba la jornada con retrocesos del 0,15 %, que se han ido incrementando hasta el cierre, en una sesión en la que el Banco de Japón ha subido los tipos de interés, tal y como descontaba el mercado, y en la que el petróleo cae un 0,22 % hasta los 104,60 dólares el barril.

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De los grandes valores, Telefónica ha perdido un 4,77 %; Santander, un 3,3 %; BBVA, un 1,91 %; Inditex, un 1,26 %; Iberdrola, un 1,12 %; y Repsol, un 0,5 %. EFE

(foto) (vídeo)