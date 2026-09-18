El Gobierno defiende el operativo en Ceuta para una filiación segura de los migrantes

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Madrid, 18 sep (EFE).- El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha defendido este viernes el operativo del "complicado y delicado" traslado de migrantes al puerto de Ceuta y ha señalado que se trata del "primer paso" para llevar a cabo un proceso de filiación de menores "rápido, seguro y con garantías".

En declaraciones a los medios en un acto sobre soberanía digital en Madrid, el ministro ha subrayado que las personas que estaban en las playas de Ceuta van a estar mejor en las instalaciones del puerto y ha insistido en que es necesaria la colaboración de todas las administraciones para que la ciudad autónoma vuelva a la normalidad lo antes posible.

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López ha asegurado que la prioridad del Gobierno sigue siendo la reagrupación familiar de los menores que aún están en Ceuta, pero ha señalado que "afortunadamente vivimos en un estado de Derecho" en el que hay garantías y se respetan los derechos humanos por lo que hay que cumplir con la legalidad antes de tomar decisiones sobre el retorno de estas personas a sus países de origen.

Ha vuelto a pedir la colaboración del Gobierno de la ciudad autónoma para atender a los menores y ha recordado que entre ambos Ejecutivos se han planteado "soluciones intermedias" como traslados a la península mientras se acababa el proceso de filiación de estos jóvenes.

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El ministro ha valorado el operativo de traslado en el que, ha dicho, "parece que está yendo todo bien" y ha agradecido la labor y el esfuerzo de los funcionarios y fuerzas de seguridad del Estado.

En esa línea, ha censurado al PP por "no saber estar a la altura" con sus críticas al Ejecutivo por el desarrollo de esta operación porque cuando está "todo el mundo implicado para que salga bien", los populares están "poniendo velas para que salga mal".

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Preguntado por si el Gobierno puede comprometerse a mantener la seguridad en el puerto con la llegada de los migrantes, ha considerado que es "evidente" que tiene que haber lugares "acondicionados" como a su juicio es el puerto donde se han hecho una "serie de inversiones" para recibir a estas personas. EFE

(Vídeo)