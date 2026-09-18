El checo Filip Salac sorprende a los favoritos y marca el mejor tiempo

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Juan Antonio Lladós

Redacción deportes, 18 sep (EFE).- El checo Filip Salac (Kalex) ha sorprendido a los favoritos de la categoría al ser el más rápido en la práctica oficial del Gran Premio de Austria de Moto2, disputada este viernes disputado en el circuito Red Bull de Spielberg.

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Salac logró en su decimoquinta vuelta un tiempo de 1:32.402 con el que superó por 97 milésimas de segundo a Iván Ortolá (Kalex), y en menos de dos décimas de segundo a Daniel Holgado (Kalex).

El líder del Mundial, el español Manuel González (Kalex), acabó en la octava posición a poco más de 3,5 décimas de segundo de Salac.

Ya antes de comenzar la práctica oficial se conoció la baja de dos de las principales figuras de la categoría, el neerlandés Collin Veijer (Kalex), que en la primera tanda libre se fue por los suelos y se fracturó la clavícula izquierda, siendo baja para el resto del fin de semana.

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Semejante mala suerte tuvo el español Ángel Piqueras, quien en otro percance durante el primer libre, se fracturó una mano y volverá hoy mismo a España para ser intervenido quirúrgicamente,

Además, eso supone que la penalización de doble 'vuelta larga' que se le impuso en San Marino por provocar la caída de Daniel Holgado (Kalex) y Senna Agius (Kalex), en la primera curva, la deberá cumplir en el próximo gran premio que dispute, seguramente en Japón.

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Precisamente Daniel Holgado fue la primera referencia de la práctica oficial de Moto2, superado instantes más tarde tanto por Iván Ortolá (Kalex), con 1:33.030, como por Izan Guevara (Boscoscuro), 1:32.755, que tardó muy poco en encaramarse a la primera posición, en la segunda vuelta.

Por entonces, el líder de la categoría, Manuel González, era quinto a poco más de tres décimas de segundo de Guevara.

Fue en los diez minutos finales cuando todos los pilotos de Moto2 'afilaron' las prestaciones de sus motos para mejorar su situación y una vez más el primero en lograrlo fue Iván Ortolá, que paró el cronómetro en 1:32.499, algo más de dos décimas de segundo más rápido que Izan Guevara al que poco después superó el checo Filip Salac, en tanto que el líder de Moto2 perdía una posición y era sexto.

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Todos los pilotos intensificaron su rendimiento y los cambios en las posiciones de cabeza se tornaron en una constante hasta el final de la práctica oficial, cuando el checo Filip Salac superó al español al rodar en 1:32.402.

Nadie pudo con el registro de Salac, que comandó la tabla de tiempos por delante de Iván Ortolá, Daniel Holgado, Tony Arbolino, Izan Guevara, David Alonso, Alex Escrig, Manuel González, Celestino Vietti, Alonso López, Mario Aji, Senna Agius, Daniel Muñoz y José Antonio Rueda, que pasaron a la segunda clasificación directa. EFE

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