Espana agencias

El Censo Electoral confirma a la JEC que son los electores del exterior quienes deciden a qué circunscripción se apuntan

Imagen JQWV3INRRRBTJB2FTGSYGPAFLU
Guardar

La Oficina del Censo Electoral ha confirmado a la Junta Electoral Central (JEC) que son los electores residentes en el exterior los que deciden en qué municipio se inscriben para votar y que, aunque la normativa faculta a los consulados a hacer inscripciones de oficio si el elector no determina un municipio, en la práctica nunca lo hacen y siempre deciden los votantes.

Así consta en el informe que la Oficina del Centro Electoral ha remitido a la JEC, que el pasado mes de julio solicitó aclaraciones sobre la aplicación de las normas técnicas para la actualización mensual el censo electoral.

PUBLICIDAD

El organismo arbitral solicitó esta información a raíz de los escritos de algunas entidades y partidos que cuestionaban la disposición adicional de la Ley de Memoria Democrática, conocida como 'ley de nietos', que permite nacionalizarse a descendientes de españoles exiliados tras la Guerra Civil.

La JEC preguntó al Censo Electoral si se examinan las declaraciones explicativas de los electores que solicitan inscribirse en un municipio distinto al de su última residencia en España, quién realiza ese examen, si queda constancia de los criterios seguidos por la oficina consular correspondiente cuando, a falta de otros criterios, determina el municipio de inscripción y si dichos criterios son conocidos o sometidos a examen por la oficina del censo.

PUBLICIDAD

UN PROCEDIMIENTO QUE RIGE DESDE 2011

En su informe, al que ha tenido acceso Europa Press, la Oficina del Censo Electoral explica que los electores debe indicar el municipio de inscripción y una declaración responsable de que los datos identificativos, de provincia y municipio de inscripción que consigna son ciertos. También debe motivar por qué elige esa y o no otra localidad para votar.

La orden ministerial de 2011 que regula este procedimiento establece como norma general la inscripción en el municipio de su última residencia en España, pero si no han residido en el país pueden hacerlo en la localidad en la que acrediten tener un "mayor arraigo propio", en la de mayor arraigo de sus ascendientes u en otra especificando los motivos.

La declaración explicativa de cada elector se remite a la Oficina del Censo Electoral, que se encarga de verificar que los datos identificativos y de circunscripción y la fecha corresponden con los transmitidos en el fichero correspondiente al movimiento de alta en el Registro de Matrícula Consular y que se motive el motivo de la elección.

REFORZAR LA OBJETIVIDAD Y LA HOMOGENEIDAD

Según la citada orden de 2011, "cuando el elector no determine municipio de inscripción a efectos electorales, este será fijado de oficio por la oficina consular con los datos de que disponga", pero la Oficina del Censo Electoral explica que, de la información remitida por las oficinas consulares "puede deducirse que es el elector quien indica, en todo caso, el municipio en el que solicita quedar inscrito, sin que en la práctica se realicen inscripciones de oficio".

En todo caso, los consulados están facultados para determinar de oficio el municipio de inscripción en los casos en los que los electores no aporten documentación suficiente para acreditar su elección.

La Oficina del Censo Electoral, que depende del Instituto Nacional de Estadística (INE), ha incluido en el informe un apartado sobre medidas para reforzar la objetividad y homogeneidad de los criterios aplicables. A su juicio, estas medidas ya se están llevando a cabo en virtud de una instrucción dirigida a las oficinas consulares, que permiten sistematizar las actuaciones que se vienen realizando, efectuar las comprobaciones requeridas y establecer criterios homogéneos sobre la documentación que, en su caso, pueda aportar el elector para acreditar las circunstancias alegadas.

En todo caso, la Oficina del Censo informa a la JEC de que ha elaborado nuevas instrucciones que contemplan pautas de actuación para aquellos supuestos en los que la declaración se encuentre incompleta, presente contradicciones o no sea coherente con el resto de la información recibida.

Según explica, estas medidas no supondrán una modificación sustancial del procedimiento actual, sino que contribuirían a facilitar la actuación de las oficinas consulares, concretando la documentación a tener en cuenta para determinar el municipio de inscripción y a la garantizar que situaciones sustancialmente equivalentes reciban un tratamiento uniforme, con independencia de la oficina consular en la que se tramite el alta.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El tiempo de estudio que necesitó Julia Cejudo para convertirse en la notaria más joven de España: se preparó las oposiciones en solo 2 años y 9 meses y la media es de 7 años

La joven, natural de la localidad sevillana de Carmona, ha trasladado su preferencia por un primer nombramiento en el sur, con un pueblo de la sierra de Córdoba como opción probable

El tiempo de estudio que necesitó Julia Cejudo para convertirse en la notaria más joven de España: se preparó las oposiciones en solo 2 años y 9 meses y la media es de 7 años

Lady Di decidió divorciarse convencida de que Carlos III estaba “enamorado de su ayuda de cámara”

Charles Spencer revela en sus nuevas memorias una conversación privada con su hermana en la que Diana le anunció que quería poner fin a su matrimonio

Lady Di decidió divorciarse convencida de que Carlos III estaba “enamorado de su ayuda de cámara”

Un agente de la Ertzaintza es suspendido de empleo y sueldo tras probarse que gestionaba un hotel situado en un antiguo convento de monjas: año y dos meses de sanción

El policía no contaba con la autorización de compatibilidad necesaria para tener otro trabajo

Un agente de la Ertzaintza es suspendido de empleo y sueldo tras probarse que gestionaba un hotel situado en un antiguo convento de monjas: año y dos meses de sanción

La psicología coincide: “Si un joven no duerme lo suficiente, es imposible que aprenda correctamente”

La falta de descanso perjudica la memoria en los adolescentes y jóvenes adultos

La psicología coincide: “Si un joven no duerme lo suficiente, es imposible que aprenda correctamente”

Muere una de las belugas que fue trasladada desde un zoo de Canadá al Oceanogràfic de Valencia: “Es un momento especialmente difícil para todos”

Los cetáceos se habían salvado del sacrificio gracias a un operativo internacional que permitió que fuesen reubicados en distintos parques

Muere una de las belugas que fue trasladada desde un zoo de Canadá al Oceanogràfic de Valencia: “Es un momento especialmente difícil para todos”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Luis de la Fuente anuncia su primera lista tras el Mundial con un guiño a Ceuta: convoca a Josep Martínez y a Roberto Fernández y vuelve Huijsen

Luis de la Fuente anuncia su primera lista tras el Mundial con un guiño a Ceuta: convoca a Josep Martínez y a Roberto Fernández y vuelve Huijsen

Putin ordena transferir los activos de Nestlé, Auchan y Leroy Merlin en Rusia a una empresa dirigida por un general y con un solo empleado

Comienza el traslado de migrantes al campamento del puerto de Ceuta, donde más de 4.000 personas esperan conseguir una de las 1.700 plazas disponibles

El mercado real del alquiler en Madrid: el 0,5% de los propietarios (empresas y fondos) controlan el 82% de los contratos y gestionan 632 millones de euros en fianzas

El buque de guerra español que ha recibido Marruecos y que retoma la relación de Navantia y Rabat iniciada en los años 80

ECONOMÍA

El tiempo de estudio que necesitó Julia Cejudo para convertirse en la notaria más joven de España: se preparó las oposiciones en solo 2 años y 9 meses y la media es de 7 años

El tiempo de estudio que necesitó Julia Cejudo para convertirse en la notaria más joven de España: se preparó las oposiciones en solo 2 años y 9 meses y la media es de 7 años

Las visitas de alemanes y franceses a España cayeron en agosto, pero aun así el turismo internacional se disparó: la mayoría llegó del Reino Unido

Juanma Lorente, abogado: “Si tu empresa tarda mucho en abrir un protocolo de acoso, puedes poner una demanda para irte con indemnización”

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Más de 32.000 personas mueren esperando a que el Estado resuelva su solicitud de ayuda a la dependencia

DEPORTES

Mbappé se fija el Balón de Oro como meta: “Lo más importante es que vuelva al Real Madrid”

Mbappé se fija el Balón de Oro como meta: “Lo más importante es que vuelva al Real Madrid”

Fernando Alonso pone a la FIA contra las cuerdas mientras presiona a Honda por su futuro en la Fórmula 1: “Mi responsabilidad es ayudarlos con mi experiencia”

Ilia Topuria está de vuelta, reta a Justin Gaethje y no se guarda nada: “Ahora vamos a ver quién tiene pelotas”

Jorge Martín puede regalar el Mundial de MotoGP a Marc Márquez: “Tomaré la decisión este fin de semana”

La Roja gana el Mundial, pero nadie tiene el puesto asegurado: los campeones que pueden caerse de la lista de De la Fuente y las novedades