Dos fallecidos al volcar un camión de recogida de basura en la A-67 en Cantabria

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Santander, 18 sep (EFE).- El conductor de un camión de recogida de basuras y otra persona que viajaba en el mismo vehículo han fallecido este viernes al volcar en la autovía A-67 a la altura de Cartes.

Según ha informado la Delegación del Gobierno, que por el momento no tiene más datos sobre los fallecidos, en el momento del accidente el conductor estaría llevando a cabo un adelantamiento y ha perdido el control del camión, que ha volcado y ha dado varias vueltas sobre sí mismo, sin impactar contra otro vehículo.

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En estos momentos los servicios de emergencias y la Guardia Civil de Tráfico se encuentran trabajando en el lugar del accidente.

La A-67 se encuentra ahora mismo cortada y el tráfico se desviará por la salida de Cartes hasta que se pueda despejar la vía. EFE

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